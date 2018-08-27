ООН обвинила власти Мьянмы в геноциде рохинджа

Вооруженные силы Мьянмы участвовали в массовых убийствах с целью геноцида народности рохинджа, исповедующей ислам. Об этом говорится в докладе миссии ООН по расследованию ситуации в стране, сообщает Reuters в понедельник, 27 августа.

Высшее военное руководство Мьянмы совершало геноцид, преступления против человечности и военные преступления в штатах Ракхайн, Качин и Шан при попустительстве гражданских властей, считают в ООН. В частности, речь идет о нападениях на детей,  групповых изнасилованиях, пытках, сжигании целых деревень.

Организация предлагает применить санкции к ряду генералов Мьянмы, причастных к преступлениям: заморозить им активы и запретить въезд в зарубежные страны. В ООН подчеркивают, что массовое бегство рохинджа в августе 2017 года стало результатом политики властей. Тогда обострился конфликт в штате Ракхайн между вооруженными силами Мьянмы и рохинджа. В результате погибли около 400 человек, а сотни тысяч мусульман-рохинджа бежали в соседний Бангладеш. В марте этого года ООН обвинила Мьянму в продолжении «этнических чисток» рохинджа.

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| 2018-08-27T22:43:06+00:00 28 августа 2018, 01:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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