Они достойны: кто может представить Азербайджан на Евровидении – 2020

С приближением декабря вопрос «Кто поедет на Евровидение от Азербайджана?» становится едва ли не главной темой «закулисных» дискуссий. И это понятно, ведь желающих попасть на самый популярный песенный конкурс всегда хоть отбавляй.

«Евровидийная гонка» начинается в Баку задолго до старта самого конкурса, который, как известно, в следующем году будет принимать Роттердам. В нем примут участие представители 41 страны. Девизом «Евровидения» — 2020 стала фраза «Откройся».

«Зеркало» предлагает свой взгляд на то, кто бы мог достойно представить нашу страну на евросонге в Нидерландах.

Напомним, что в прошлом году Азербайджан командировал на песенный конкурс Чингиза Мустафаева, который в итоге занял лишь 8 место.

Азербайджан дебютировал на конкурсе «Евровидение» в 2008 году, и уже в 2011 к нам пришла первая победа. Триумфаторами конкурса стали Эльдар Гасымов и Нигяр Джамал с песней «Running Scared». Не считая этого, наилучший результат за все годы показали Фарид Мамедов в 2013 году (2 место), и Араш с Айсель (3 место) в 2009 году.

Кого же можно считать самым вероятным представителем от Азербайджана на предстоящем конкурсе?

Буквально в шаге от поездки на евросонг в разные годы были Самира Эфенди, Эмилия Ягубова, Нармин Каримбекова, Ляман Дадашева. Без сомнения, все эти девушки могут представить страну на конкурсе и сделать это с присущей каждой из них неповторимостью.

Нармин Каримбекова – обладательница яркой внешности и сильного вокала, после участия в нацотборах продолжила карьеру, в активном темпе записывает новые песни, снимает клипы и радует публику своим творчеством.

Ляман Дадашева — певица с сильно выраженной индивидуальностью и харизмой. После неудачных попыток в национальном отборе записала несколько новых композиций, которые сразу же нашли отклик у ее поклонников. Как считают многие профессионалы, именно Ляман является одной из самых достойных претенденток на поездку в Роттердам.

Победительница проекта Səs Azərbaycan Эмилия Ягубова, чья кандидатура активно обсуждалась в прошлом и позапрошлом годах, на «Евровидение» в итоге так и не поехала. Но зато вышла замуж за азербайджанского бизнесмена и переехала жить в Лондон.

Руслан Алишан, Тофик Гаджиев, Араз Гумбатлы – также в списке вероятных кандидатов. Они уже принимали участие в национальных отборах и давно мечтают попасть на европейский праздник песни.

При этом Аразу Гумбатлы несколько лет назад удалось покорить жюри телевизионного вокального конкурса «Голос» во Франции исполнением песни Криса Айзека The Wicked Game с таром. Араз обладает великолепными вокальными данными, сам пишет музыку, играет на многих инструментах — саксофоне, фортепиано, барабанах, гитаре, таре и кяманче. В своем творчестве певец синтезирует национальный колорит и западную музыку. Он не раз представлял страну на различных конкурсах и фестивалях.

Фигурируют в списке возможных кандидатов и братья-близнецы Рауф и Фаик Мирзоевы, завоевавшие огромную популярность в странах СНГ, а также певец Азер Насибов, финалист конкурса «Голос дети», который подрос, еще более окреп вокально и вполне мог бы претендовать на то, чтобы представлять страну на престижных конкурсах.

В отличие от российских и европейских артистов, у азербайджанских отсутствует практика возвращения на конкурс по второму или даже третьему разу.

Так, триумфатор евроконкурса 2011 года Эльдар Гасымов заявил в интервью #, что планов вновь отправиться на «Евровидение» у него нет:

«Думаю, мы с Нигяр сказали свое слово. Да, теоретически каждый из нас мог бы поехать вновь на конкурс по отдельности, но лично я не вижу в этом смысла. У нас много ярких и талантливых артистов, которые наверняка порадуют нас вновь победой на этом популярном песенном конкурсе», — заявил певец.

В этом году, как и прежде, национальным отбором будет руководить Общественный телеканал (Ичтимаи). Предыдущие годы представитель определялся путем закрытого отбора, что не противоречит правилам конкурса «Евровидение».

По какой схеме пройдет отбор в этом году пока неизвестно.

Первая встреча глав делегаций стран – участников конкурса пройдет в Роттердаме 28 января. В тот же день состоится жеребьевка, которая распределит страны на полуфиналы.

Финал конкурса состоится 16 мая 2020 года. Два полуфинала — 12 и 14 мая. Победу этой стране принес голландец Дункан Лоренс с балладой Arcade.