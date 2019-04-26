Они достают из широких штанин: паспорт России, как элемент будущей войны

Президент России Владимир Путин подписал указ, который вводит упрощенный порядок получения гражданства для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Также был анонсирован выход еще одного указа по гражданству для выходцев из Донбасса. Безусловно, этим шагом Россия лишь доказала то, что было понятно и известно ранее — нет никаких «шахтеров из Донбасса», воюющих тем, что «можно купить в любом военторге». Есть война России против Украины, длящаяся более пяти лет. И аннексировав Крым, сейчас Россия будет делать все, дабы аннексировать и Донбасс.

Естественно, что после данного указа, началась массированная информационная обработка россиян. Им объясняют, что нужно радоваться случившемуся и готовят к тому, что произойдет далее. В итоге, в программе «Вечер» Владимира Соловьева от 24.04.2019 «политолог» Корнилов, долгие годы работавший в Украине главным редактором газеты «Сегодня», радостно изрек: «Ждем следующего шага – возвращения родного Донбасса в родную Россию». То есть, Корнилов рукоплещет тому, что будет война, будут жертвы, будет аннексия со стороны России очередной части украинской территории. Кто после этого Корнилов? Вариантов ответа тут много, но уж точно его нельзя называть «политологом».

Радовался и лидер ЛДПР Владимир Жириновский. «Бояться нечего! Мы выдали паспорта в Южной Осетии, Абхазии и Приднестровье и ничего не случилось!» — заявил он. И тут имеет смысл напомнить, что в результате спецопераций по раздаче российских паспортов, в конечном итоге Россия отторгла от Грузии Южную Осетию и Абхазию, а от Молдовы – Приднестровье. Правда, они не были присоединены к РФ, как Крым, но от этого смысл действа по раздаче российских паспортов не меняется. Это – шаг к войне, которая будет именоваться «защитой граждан России».

Будет ли она вестись только в Донбассе? А вот тут как раз стоит послушать, что говорит на сей счет главный редактор телеканала RT и информационного агентства Sputnik Маргарита Симоньян. Эта дама, отличалась готовностью и способностью радостно оправдывать любое преступление России. Но, на сей раз, она превзошла саму себе. «Разум победил, милосердие победило, мы победили. Теперь давайте не останавливаться, пока не добьемся гражданства для всех русских. Пока не выбьем из равнодушных, или корыстных, или просто ленивых, или даже искренне ошибающихся ответственных граждан все их аргументы, почему этого делать не надо», – написала она в Facebook.

А это уже серьезный «месседж». Маргарита Симоньян по сути говорит о том, что такого же рода провокации с российскими паспортами, как шага на пути политического и военного давления на независимые государства, будут не просто возможны, но и неизбежны. Защищен ли от чего-то подобного Азербайджан? Конечно же, нет. И исполнительный секретарь партии «Республиканская альтернатива» Натиг Джафарли совершенно справедливо заявил, что Азербайджан столкнулся с проблемой массовой раздачи российских паспортов. Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook.

«Согласно некоторой информации, в наших северных районах Россия тоже выдает паспорта населению. Соответствующие госструктуры должны серьезно расследовать этот вопрос, выявить получивших паспорта и, руководствуясь запретом в нашей стране двойного гражданства, поставить их перед выбором – отказаться от российского гражданства, или зарегистрироваться согласно миграционному законодательству Азербайджана.

Это очень серьезный вопрос, который должен быть решен в скором времени, представляющий большую угрозу государственности. Мы должны быть готовы к провокации. По мере того, как нашего северного соседа загоняют в угол, он будет более агрессивно нападать на соседей…», — подчеркнул эксперт. Он прав. Угроза со стороны России была, есть и будет всегда. Как для Украины, Грузии, Молдовы, так и для Азербайджана и иных стран бывшего СССР, распад которого Владимир Путин называл «величайшей трагедией XX века».

Президент РФ, судя по всему, окончательно решил войти в новейшую историю своей страны, в качестве «собирателя русских земель». Крым уже аннексирован, все идет к тому, что будет аннексирован и Донбасс. Плюс, в состав РФ вполне возможно войдут Южная Осетия и Абхазия. По крайней мере, тамошние сепаратисты давно и слезно об этом просят руководство РФ. Нам просто нужно понимать, со сколь опасным соседом мы имеем дело. Понимать и отметать любые заверения российской стороны в верности духу союзничества и добрососедства.

Эти заявления лживы. Сомневающимся, предлагаю обратить взор на Украину, которую Россия называла «братской страной». «По-братски» долгие годы велась подготовка к захвату огромных частей украинской территории. И информационное обеспечение этой российской политики велось также давно. Например, в форме финансирования про-российских СМИ, политологов. Многие из которых, как тот же Корнилов, который ныне радуется раздаче российских паспортов в «ЛНР» и «ДНР», банально сбежали из Украины.

В этой связи, повторяю в очередной раз, стоит обратить серьезное внимание на то, что в нашей стране продолжает работать ИА Sputnik-Азербайджан, главный редактор которого является личным ставленником Маргариты Симоньян. Той самой, которая заявляет: «Давайте не останавливаться, пока не добьемся гражданства для всех русских». Как Россия «добивается гражданства для русских» весь мир видит на примере Донбасса. Нам нужно делать выводы, пока не поздно.