Он сдаст всех

Вовремя предать — значит предвидеть. Так обычно рассуждал Гезягирян Подхалимов, обдумывая каждый новый свой финт ушами. Так произошло и на сей раз, по итогам субботнего митинга оппозиции в одном южном городе. Нет, в самом митинге, по большому счету, не было ничего необычного, если рассуждать с позиции человека, трезво оценивающего реалии современного мира. Акции протеста, разрешенные или запрещенные, проходили, проходят и будут проходить всегда и везде. И противостояние между оппозицией и полицией также имеют место в самых разных уголках планеты.

Наконец, тиражирование фейков со стороны рвущихся к власти — не какое-то ноу-хау южногородской оппозиции. Так что, не стоит особо удивляться тому, что ее наиболее смелые члены, предпочитающие любить Родину издалека, оттуда же «борясь за демократию», плодами которой они планируют воспользоваться с целью стремительного улучшения собственного благосостояния, выдавали на гора одну фейковую новость за другой. То им привиделась площадь, под завязку наполненная митингующими, то они решили выдать факт полицейского насилия над митингующим в Брюсселе за случившееся в южном городе.

И такого рода выкрутасов с их стороны было немало. Впрочем, финты ушами в этот день делали очень многие дамы и господа. Отличилась, к примеру, бывшая ярая сторонница руководства страны, а ныне столь же ярая его противница, преданная фрондерка Гюльчатай. Она, понимаете ли, наябедничала обо всем заокеанскому послу обо всех перипетиях субботнего действа. Какое же это , согласитесь, коварство! Можно оппонировать власти, но зачем же опускаться до такого?! Так рассуждали очень многие комментаторы в южном городе.

Да, новость о ее коварном поступке моментально разлетелась по всем ведущим южногородским СМИ. Более того, было выложено и содержание беседы, в деталях и подробностях. Наибольший азарт в этой кампании разоблачения проявил самый реальный южногородский канал. После чего, о подрывной деятельности Гюльчатай и посланца написали многие СМИ. Естественно, не остался в стороне от происходящего и Гезягирян Подхалимов. Но, что-то пошло в этот раз не так. И первым, как обычно бывает в таких случаях, сдал всех своих и чужих именно мсье Подхалимов. Явка с повинной была оформлена посредством его страницы в социальной сети.

В ней Гезягирян утверждал, что «не виноватая я, он сам ко мне пришел», имея ввиду текст про Гюльчатай и заокеанского посланца. Далее, он поведал, что убрал злополучный текст отовсюду, куда достает его потная и липкая к деньгам рука. Осталось только услышать детское «я больше не буду», чтобы картина оказалась полной. Впрочем, она вполне могла считаться таковой. Ведь, Подхалимов легко и просто сдал с потрохами Мирагу, сославшись на него, как на главного виновного в случившемся. Я, мол, всего лишь ретранслировал то, что уже было сказано ранее.

Вот так, легко и просто, во всей своей убогой наготе предстал перед всеми Гезягирян Подхалимов — высокооплачиваемый, но очень ненадежный слуга многих господ, жизненное кредо коего состояло в известной поговорке «Ради красного словца, сдаст он быстро и отца». Стоило ли уважающим себя людям связываться с этим типом, пусть даже используя его в нужных для себя целях? Вопрос риторический. Ответ на него был известен априори, но субботний митинг в южном городе, как это не парадоксально прозвучит на первый взгляд, был полезен. Он отчетливо показал, кто есть кто.