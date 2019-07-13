«Он бежал за поездом, увозившим маму, и кричал: Я стану великим художником, как ты и мечтала!»

Сегодня творческая интеллегенция Азербайджана и Франции отмечает 93-летие со дня рождения величайшего азербайджанского живописца, Народного художника, лауреата Ордена Шохрет, обладателя серебряной медали им. Грекова — Видади Нариманбекова.

Видади Нариманбеков родился 13 июля 1926 года во Франции, соединиа в себе две великие культуры и две страны — Азербайджан и Азербайджан.

Его отцом был Фарман Ягуб Нариманбеков, сын генерал- губернатора Амирбека Нариманбекова в период АДР. Мама художника — француженка Ирма Лярудэ, уроженка юга Франции, Гаскони, города По.

Видади Нариманбеков — основатель стиля сурового реализма в отечественном искусстве.

«Папа был не просто великим художником. Он был философом, мыслителем, человеком недюжинных знаний, интеллигентом и аристократом. Папа был легендарной личностью», — говорит в интервью # дочь мастера Нигяр Нариманбекова, которая сегодня с успехом продолжает дело своего прославленного отца.

Она заявила, что в городе По до сих живут двоюродные братья и сестры ее отца.

«Мы до сих пор очень дружим и часто встречаемся с их детьми и внуками в родовом доме нашей бабушки. Они любят вспоминать, как мой дедушка пришел свататься к родителям бабушки, это уже легенда, переходящая из уст в уста. Дедушка был в потрясающем черном фраке с бабочкой, в руках у него была трость с наконечником в виде золотой змеи с гербом рода Нариманбековых. Он был чрезвычайно галантен и говорил на красивом французском», — вспоминает Нигяр.

Она также рассказала, что дедушка всегда тосковал по Родине, по родному Азербайджану, и в 1930 году принял решение вернуться в советский Азербайджан вместе с женой и маленьким сыном, ее отцом Видади.

«Он знал, что в Советском Союзе набирает обороты колесо сталинских репрессий. Вернувшись, дедушка стал главным инженером и родоначальником Мингячевирской ГЭС. Бабушка Ирма стала потрясающим первым кутюрье Баку, шила прекрасные наряды, и даже создала костюмы для первой декады дней культуры Азербайджана в Москве. Но репрессии не обошли их стороной», — рассказывает художник.

После ареста родителей Видади и Тогрула Нариманбековых, дети остались в Баку совсем одни, лишь старенькая нянечка — полячка Анна Андреевна, осталась верна семье и жила долгие годы с мальчиками, кормила их на свою мизерную пенсию, покупала им краски и кисти.

«Папа тогда уже принял решение прославить свою фамилию и стать великим художником. Он часто вспоминал позже, как бежал за товарным поездом, увозившим в лагерь его маму Ирму Лярудэ, как они долго не разжимали руки, как слезы текли по его лицу и он кричал маме: «Я стану великим художником, как ты и мечтала! Я дождусь тебя, только возвращайся…»

В 2016 году в Национальном Музее Искусств Азербайджана состоялось открытие большой выставки работ Видади Нариманбекова. В экспозицию, помимо известных эпических полотен выдаюшегося мастера, вошли также картины, ранее нигде невыставляемые.

Во время Второй Мировой войны Видади Нариманбеков 6 лет провел на фронте, служил в авиации, дошел до Берлина…

«Он награжден многими военными орденами и медалями, внес огромный вклад в борьбу с мировым злом и фашизмом. Но даже будучи на фронте, он никогда не выпускал карандаш из рук, делал зарисовки для будущих картин, и воплотил их в жизнь позже, обучаясь в Академии художеств им. Мухиной в Ленинграде, и в Академии художеств в Тбилиси», — рассказывает дочь мастера.

Вспоминая годы активной деятельности своего отца, Нигяр Нариманбекова рассказала, что у них в доме часто гостили известные художники, собирались люди, целиком и полностью преданные искусству.

«В нашей маленькой романтичной квартирке на Парковой улице собиралась бакинская художественная элита. С некоторыми из них папу связывали особые дружеские отношения. Это были Горхмаз Эфендиев, Талят Шихалиев, Муслим Аббасов, Рауф Шашик, Фархад Халилов, маэстро Саттар Бахлулзаде, мой дядя Тогрул Нариманбеков… Это были прекрасные времена опьянения свободой и ожиданием чего-то нового и светлого».

В интервью # Нигяр Нариманбекова призналась, что давно мечтает создать музей Видади Нариманбекова:

«Это будет место, где мы соберем все великие картины отца воедино, куда будет приходить молодежь, чтобы любуясь его полотнами, ощущать дух патриотизма, которым принизано все творчество папы, учиться любить Родину, также, как любил ее Видади Нариманбеков…», — говорит Нигяр.

Также она заявила, что мечтает увидеть мемориальную доску на доме, где ее отец проработал над своими прекрасными картинами всю свою жизнь.

«Папа — человек-легенда. Художник- легенда, оставивший золотой след в живописи нашей страны и его ниша никогда и никем не будет занята», — заключила Н.Нариманбекова.