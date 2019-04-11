Омбудсмен обратилась к генпрокурору для взятия вопроса о самоубийстве школьницы под контроль

«Суицид Элины Гаджиевой расстроил нас всех. Известно, что с первого дня государственные структуры, правоохранительные органы, держа вопрос в центре внимания, ведут серьезное расследование».

Об этом в эксклюзивном заявлении Report сказала Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Эльмира Сулейманова.

Э.Сулейманова сказала, что в соответствии с конституционном законом «Об омбудсмене» обратилась к генпрокурору для взятия данного вопроса под контроль, всестороннего и объективного расследования, установления и наказания виновных: «Неподтвержденные информации и предположения, распространяемые в интернет-ресурсах и в различных соцсетях без учета состояния членов семьи Элины, чувствительности населения и особенно психологического состояния детей, привели к запутанности, психологической напряженности и правонарушениям. Дело в том, что все мы должны относиться к вопросу с чуткостью, ждать результатов проводимых полномочными госструктурами расследований и заявлений для общественности. Для предотвращения и не повторения подобных событий должна усилиться деятельность детских психологов, работа по юридическому просвещению и система защиты детей».