Олжас Сулейменов: В Азербайджане бываю чаще, чем в других странах

Известный казахский поэт, писатель, общественный и политический деятель Олжас Сулейменов встретился с бакинцами в Baku Book Center (БКЦ).

Как сообщает #, встреча поэта с коллегами и представителями творческой интеллигенции состоялась в рамках проекта «Диалог с писателем».

На родине Олжаса Сулейменова называют поэтом-мыслителем планетарного масштаба. Его книги переведены на многие языки мира.

«Аз и Я» – самая известная книга поэта и писателя, которая вызвала много горячих споров после ее первой публикации в 1975 году и которой изначально была уготована долгая жизнь.

Олжас Сулейменов — большой друг азербайджанского народа. В 2011 году за заслуги в пропаганде азербайджанской культуры в международном масштабе президент Ильхам Алиев наградил писателя орденом «Достлуг», а в 2016 году подписал распоряжение о награждении Олжаса Сулейманова «Почетным дипломом президента Азербайджанской Республики».

«Я бываю в Азербайджане чаще, чем в других странах. Меня очень радует, что здесь на высочайшем уровне сохраняется культурная среда. И сейчас вижу много знакомых лиц, на встречу пришли мои друзья», — заявил Сулейменов.

Он рассказал о поездке в поразивший его красотой, чистотой и обилием зеленых насаждений город Сумгаит, об инициированном им антиядерном движении «Невада — Семипалатинск», благодаря усилиям которого в 1991 году был закрыт Семипалатинский ядерный полигон в Казахстане, затронул много других важных тем, ответил на вопросы собравшихся и подписал свои книги.

Модератором мероприятия стал секретарь Союза писателей Азербайджана, поэт, писатель-публицист Ильгар Фахми.

«Мысли Олжаса Сулейменова в силу своей универсальности соответствуют духу эпохи, а его самобытный и уникальный талант — достояние всего человечества. Творчество и мудрость Олжаса имеют общечеловеческую ценность», — сказал он.

В интервью # Народный писатель Азербайджана Натик Расулзаде поделился своими воспоминаниями и рассказал о первой встрече с Олжасом Сулейменовым.

«Мы оба учились в Литературном институте имени Горького в Москве. Я учился на втором курсе, а Олжас уже был знаменитым писателем, но вышло так, что его отчислили из института за драку. Примерно тогда же мы и познакомились с ним. Помню, он сказал мне после своего отчисления: «Я круто пошел в гору».

Народная писательница, депутат Эльмира Ахундова выразила признательность поэту за то, что он всегда поддерживал ее творческую деятельность. Она рассказала о своей дружбе с именитым казахским писателем, которая длится уже много лет.

По окончании встречи Олжас Сулейменов сфотографировался со всеми желающими и провел автограф – сессию.

Встреча с всемирно известным писателем состоялась в рамках Литературного фестиваля LiFFt, который в эти дни проходит в Баку под патронатом ООН, при содействии Международного гуманитарного фонда LiFFt, Ассамблеи народов Евразии и Фонда Гейдара Алиева с азербайджанской стороны, а также при организационной поддержке Министерства культуры Азербайджана и партнерстве литературного проекта «SÖZ» и БКЦ.