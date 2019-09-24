«Оливковая ветвь» может повториться в Идлибе?

Просаудовское издание Asharq al-Awsat, которое публикуется в Британии, сообщило, что Анкара может начать военную операцию против экстремистской группировки «Хаят Тахрир аш-Шам» (ХТШ) в Идлибе, повторив операцию «Оливковая ветвь». Издание ссылается на одного из помощников Эрдогана.

По словам источника, присутствие бойцов ХТШ внутри Идлиба дает сирийскому режиму и России повод для нападения на эту северо-западную провинцию.

Комментируя данную информацию # российский эксперт по Ближнему Востоку Кирилл Семенов сказал, что еще не известно насколько Турция готова провести военную операцию в Идлибе против «Хаят Тахрир-аш-Шам».

«В данном случае это ссылка на какого-то помощника Эрдогана, имя которого даже не указывается. Подобную операцию провести достаточно сложно, так как любым развитием ситуации может воспользоваться тот же Асад, поэтому для начала Анкаре нужно заручиться какими-то гарантиями, что в это время не будет развязана операция со стороны сил режима. Иначе ситуация в Идлибе превратится в хаос», — считает эксперт.

Он также добавил, что по идее, реакция других стран на данную операцию должна быть положительной, так как тут речь идет о борьбе против террористической организации.

«Асад попытается извлечь максимум из этого и тоже начнет операции против террористов с другой стороны. То, что пока в Идлибе не проходят военные операции – это результат переговоров в рамках астанинского формата. Они пока воздерживаются от проведений операций в Идлибе. С другой стороны, сама по себе встреча в рамках астанинского формата имеет большое значение для Тегерана, так как Иран хотел бы видеть данный формат больше, чем просто диалог по Сирии. Для Москвы и Тегерана важно превратить это в постоянный формат военно-политического сотрудничества», — полагает аналитик.

Семенов, говоря о ситуации на Ближнем Востоке, сказал, что атаки на саудовские нефтяные объекты могут перерасти в крупномасштабные военные действия на Ближнем Востоке.

«Это может быть не только война Саудовской Аравии с Ираном, но и США с Ираном. Они попытаются купировать действия Ирана на Ближнем Востоке, нанося удары не по самому Тегерану, а например, по их союзникам в Ираке, Сирии, Ливане и Йемене. Сейчас есть вероятность, что большинство арабских стран в рамках ООН создадут коалицию. С другой стороны, если у Вашингтона будут веские доказательства причастности Ирана к атакам, то американцам удастся убедить часть европейских партнеров войти в коалицию», — резюмировал он.