«Олимпия» привезет в Баку всех своих игроков

Завтра словенская «Олимпия» прибудет в Баку чартерным рейсом на предстоящий ответный матч 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу против азербайджанского «Карабаха» (первая игра – 0:2).

Наставник «Олимпии» Илия Столица взял в Баку 20 футболистов.

Вратари: Альж Ивачич, Нейц Видмар;

Защитники: Маки Баньяк, Лео Эюп, Марко Гаич, Арис Зарифович, Бранко Илич, Дино Штиглец, Марко Путинчанин;

Полузащитники: Рок Кронаветер, Даниел Мишкич, Горан Бркич, Ник Капун, Томислав Томич, Матиц Црнич;

Нападающие: Асмир Сульич, Кингсли Боатенг, Харис Кадрич, Штефан Савич, Даниель Абрамовски. (сайт клуба)

Напомним, что матч «Карабах – «Олимпия» состоится 18 июля на стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 21:00.

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