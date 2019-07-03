Олег Жданов:«Владимир Зеленский не самостоятельная фигура»

Интервью # с известным украинским военным экспертом Олегом Ждановым

— Давайте начнем нашу беседу с возвращения к событиям, которые в итоге привели к тому, что ныне происходит в Украине. Итак, что же, на Ваш взгляд, стало причиной победы на президентских выборах Владимира Зеленского и , соответственно, поражения Петра Порошенко и появилось ли уже сейчас понимание того, что это было ошибкой?

— Наверное, не скажу чего-то нового указав на то, что победа на нынешних президентских выборах в Украине Владимира Зеленского — это, в значительной степени, протест граждан страны против политики, которую проводил Петр Порошенко. Слишком многие в стране были недовольны как внешнеполитической, так и внутриполитической линией предыдущего главы государства. При этом, рейтинг Зеленского в первом туре был чётко определен на уровне 30% , так что всё остальное, что он набрал по итогам президентских выборов — это протест населения против Порошенко. При этом действительно, уже сейчас начинается процесс разочарования в сделанном большинством голосовавших выборе — Зеленский не оправдывает ожидания тех более, чем 40% граждан Украины, которые голосовали за него по принципу «лишь бы против Порошенко». Добавлю, кстати, что на месте Зеленского мог быть и иной кандидат. Ведь, он объявил о своем участии в президентской гонке сравнительно поздно. До этого активно муссировались разговоры , что лидером протестного электората станет известный музыкант, певец и общественный деятель Святослав Вакарчук. Но, он банально струсил, не захотев играть роль локомотива протеста. В итоге, эту роль на себя взял Владимир Зеленский. И он своего добился.

— Вот Вы говорите о большом числе голосовавших против Порошенко. В то же время, лично мне приходилось много слышать о том, что он очень много сделал для укрепления, если не сказать создания с нуля украинской армии. Это, получается, не совсем так?

— Это совсем не так. Украинская армия только сейчас сформировала подразделения, которые полностью соответствуют всем стандартам НАТО и процедурам, необходимым для ведения боевых действий. Что же касается роли Петра Порошенко в жизни украинской армии, то считаю, что правильнее будет говорить о том, что он в какой-то мере способствовал не ее созданию, а ее возрождению. Ведь, на начальном этапе, в самые сложные моменты с начала войны, комплектование армии всем необходимым в большей мере было обеспечено за счет патриотизма граждан страны, которые отрывали от себя последнее. При этом, предлагаю ознакомиться с мемуарами, которые уже начал публиковать бывший начальник Генерального Штаба Виктор Муженко. В них четко расписано, какой развал был в украинской армии в 2014-2015 и в прочих годах. Думаю, совсем скоро украинское общество узнает и о масштабах коррупции в армии в период президентства Порошенко. Сейчас следственные действия в этом направлении активно ведут правоохранительные органы.

— С ролью Петра Порошенко в деле армейского строительства мы разобрались. А о чем говорят первые шаги Зеленского на посту президента, особенно в армейском вопросе?

— К сожалению, первые шаги Владимира Зеленского на посту президента Украины и Верховного Главнокомандующего, говорят о полном непонимании с его стороны проблем, существующих в секторах армии и обороны. Нет понимания того, что такое система национальной безопасности, как она формируется. При этом, представители экспертного сообщества не могут достучаться до главы государства, чтобы изложить ему суть существующих проблем. В итоге, имеет место полная профанация в столь важных для государства вопросах. В целом же, анализируя первые шаги Зеленского и его команды, приходишь к выводу, что плана действий у них нет. Они действуют методом проб и ошибок. Закидывается какой-то «пробный шар», а далее наблюдают за реакцией общества. Если оно одобряет предложенное, то хорошо. Если же не одобряет, то вносятся коррективы, зачастую и вовсе открещиваясь от предложенного.

— Это говорит о том, что Зеленский не самостоятельная фигура или о том, что имеет место сознательный курс на ослабление армии и страны?

— Думаю, что Владимир Зеленский — не самостоятельная фигура. Он, на мой взгляд, является всего лишь частью какого-то плана, придуманного людьми, которые стоят за ним. Они и придумали, а потом успешно реализовали сценарий привода Зеленского к власти. И ослабление украинской армии и обороноспособности, вполне возможно, является частью все того же плана.

— Вы описали поистине трагический сценарий. Можно ли как-то предотвратить его реализацию и, исходя из всего этого, продержится ли господин Зеленский на посту президента весь срок?

— Вероятность того, что Зеленский отработает весь свой президентский срок — 50 на 50. Очень многое тут зависит от того, выполнит ли он ту часть своих обещаний, которые касались проблем рядовых украинцев. К примеру, если он действительно сумеет создать «цифровое государство» и «электронное правительство», сведя к минимуму коррупцию в стране, то успех будет за ним. Если данные им обещания не будут выполнены, то впору будет рассуждать о том, удержится ли Зеленский на посту главы государства в течение всего своего президентского срока. При этом, уже сейчас понятно, что Украина в ближайшие годы будет находиться под внешним управлением. Вопрос лишь в том, кто ею будет управлять — Израиль или США.