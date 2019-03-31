Олег Кузнецов: «Не стоит ожидать от Еревана взвешенной и ответственной позиции»

В Вене прошла долгожданная первая официальная встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никол Пашиняна.

Комментируя встречу # политолог Олег Кузнецов сказал, что не стоит ожидать от Еревана взвешенной и ответственной позиции.

«Я был и остаюсь на той точки зрения, что потенциал мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта сегодня до конца не исчерпан, и пока есть все объективные возможности, надо решить этот конфликт без применения вооруженного насилия. Поэтому я жду от официального Еревана взвешенной и ответственной позиции по данной теме и очень хочу, чтобы на Южном Кавказе был мир», — отметил эксперт.

При этом Кузнецов добавил, что не испытывает ни малейших иллюзий на счет того, что Пашинян — совсем не самостоятельный политик на международной арене.

«Он находится под сильным внешним влиянием, поэтому даже если он и захочет, то не сможет пойти на конструктивные переговоры с Азербайджаном, не получив предварительно согласия своих спонсоров, а по сути — хозяев, чьей марионеткой он является», — сказал он.

Политолог, говоря о данной встрече, сказал, что в его понимании она является знаковой и имеет принципиальное значение.

«Здесь и сейчас Никол Пашинян будет вынужден продемонстрировать — будь то прямо или косвенно — свою позицию, как личную, так и официальную, по проблеме нагорно-карабахского урегулирования. Поэтому совершенно неважно, каким будет содержание дипломатических коммюнике по итогам встречи, всем нам следует следить за тоном, каким о них будет публично объявлено», — добавил эксперт.

Кузнецов также сказал, что если мы услышим нотки раздражения, агрессии или усталости, то следует понимать, что переговоры в очередной раз закончились безрезультатно, и Пашинян является таким же безответственным участником, как и его политические предшественники во власти в Армении.

«Поэтому я пока воздержусь от оценок и буду внимательно слушать официальную реакцию представителей азербайджанской делегации и лично президента Ильхама Алиева», — резюмировал он.