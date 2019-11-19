Октая Гюльалыева перевели в Американский госпиталь в Стамбуле

Проходящий лечение в турецкой клинике «Avrasiya» правозащитник Октай Гюльалыев переведен в Американский госпиталь в Стамбуле.

Как сообщает Report, об этом в своем аккаунте в Facebook написал сын О.Гюльалыева Тебриз Гюльалыев.

«Немногим ранее отца перевезли в Американский госпиталь в Стамбуле. Врачи заявили, что это не представляет для него никакой опасности», — написал Т.Гюльалыев.

Отметим, что по поручению президента Фонда Гейдара Алиева, первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой Фонд взял на себя вопросы, связанные с лечением правозащитника Октая Гюльалыева. Фонд пригласил экспертов из Турции. Прибывшие по инициативе Фонда Гейдара Алиева из Турции специалисты обследовали О.Гюльалыева в Республиканской нейрохирургической больнице в Баку.

29 октября в районе 17:20 на территории Насиминского района столицы, на пресечении улиц 28 Мая и Пушкина, автомобиль марки Hyundai Accent, за рулем которого находился Кянан Абдуллаев, сбил переходившего дорогу правозащитника Октая Гюльалыева. В результате наезда правозащитник получил тяжкие телесные повреждения, у него произошло внутримозговое кровоизлияние. 30 октября в City Hospital О.Гюльалыев был прооперирован.