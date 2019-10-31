Около 900 военных из США могут остаться в Сирии после отвода войск

Около 900 военных могут остаться в Сирии после отвода американских войск, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.
Трамп 7 октября заявил, что США начали выводить войска с северо-востока Сирии. Глава Пентагона Марк Эспер 13 октября заявил, что США выведут еще около 1 тысячи военных из Сирии.
По данным источников газеты, из контингента в тысячу человек в Сирии останутся 250, они будут дислоцированы в провинции Дэйр-эз-Зор. В то же время, к первым нескольким сотням пехотинцев вскоре присоединятся механизированные войска. Общее число военных, охраняющих нефтяные месторождения, составит около 500. Если учитывать войска из зоны Эт-Танфа, то всего в Сирии, по подсчетам газеты, останутся около 900 военнослужащих.(РИА Новости)