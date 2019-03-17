Около 90% венесуэльцев хотят ухода Мадуро с поста президента

Опрос венесуэльской компании Meganalisis, результаты которого приводит газета El Nacional, показал, что 88,9% жителей Боливарианской Республики хотят, чтобы Николас Мадуро сложил с себя полномочия президента. Противоположного мнения придерживаются 8,8% граждан, еще 2,2% не смогли ответить на вопрос.

При этом на закрытый вопрос о том, кого участники исследования считают лидером страны, 63,3% ответили, что самопровозглашенного временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо, не определились 22,5%, господина Мадуро — 5%, еще 9,1% опрошенных не устраивают оба политика.

Также 87,5% респондентов согласны с тем, что парламент, возглавляемый господином Гуайдо, разрешает иностранные миссии на территории страны. Еще 9% не поддерживают это, 3,4% затруднились ответить.

Один из вопросов касался времени, которое граждане Венесуэлы готовы дать Хуану Гуайдо и Национальной Ассамблее на достижение политических изменений в стране. Эксперты выяснили, что 67,7% граждан считаю, что «время истекло», за вариант «мало времени» проголосовали 15,4% опрошенных, «столько, сколько потребуется Гуайдо» — 9,3%. К длительному ожиданию готовы только 0,2% респондентов, еще 7,3% не ответили на вопрос.

Опрос проводился с 11 по 14 марта в 16 самых населенных штатах и 32 городах. В нем приняли участие 1,1 тыс. человек. Статистическая погрешность при проведении опроса составила 3,3%.