Около 700 кг кокаина изъяли во Франции

В Гавре сотрудниками Главного управления по борьбе с нелегальным оборотом наркотиков Франции была изъята крупная партия кокаина, доставленная из Бразилии, сообщает Franceinfo.

Правоохранительные органы узнали о поставке 680 кг кокаина благодаря сотрудничеству с бразильской стороной. За двумя подозрительными контейнерами, хранившимися в порту города, было установлено наблюдение.

Один из контейнеров забрали трое мужчин. В результате обыска, проведенного в занимаемой ими квартире, было обнаружено 300 кг наркотика, а также автомат Калашникова и патроны к нему. Мужчины задержаны по подозрению в организации перевозки наркотиков.

Во втором контейнере полиция обнаружила еще 380 кг кокаина.(Газета.Ru)

| 2019-11-11T00:05:54+00:00 11 ноября 2019, 09:08|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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