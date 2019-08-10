Около 60 заявок претендентов на пост президента Туниса отклонены

По меньшей мере 60 заявок желающих принять участие в досрочных президентских выборах в Тунисе отклонены. Об этом радиостанции Mosaique FM сообщил в субботу представитель республиканской Высшей независимой комиссии по выборам (выполняет функции ЦИК) Анис Джарбуи.

«В этих документах не было представлено необходимого количества поручителей, — рассказал он. — Список возможных кандидатов будет объявлен 15 августа».

По данным Высшей независимой комиссии по выборам, от кандидатов на пост главы государства требуется предоставить список поручителей, которыми могут стать не менее 10 депутатов Ассамблеи народных представителей Туниса (парламент), или 40 руководителей региональных структур власти, либо 10 тыс. избирателей от 10 различных избирательных округов.

За семь дней приема документов для участия в досрочных президентских выборах тунисский ЦИК получил 98 заявок.