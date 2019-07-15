Около 50 млн тонн углекислого газа попали в атмосферу из-за пожаров в Арктике

Объем углекислого газа, попавшего в атмосферу Земли из-за сильных пожаров в Арктике, достиг с начала июня 50 млн тонн. Это больше, чем суммарные выбросы СО2 всех арктических пожаров, произошедших в июне с 2010 по 2018 год, сообщила Всемирная метеорологическая организация (ВМО), передает ТАСС.

Как заявила на брифинге в Женеве официальный представитель ВМО Клэр Нюллис, «необычно жаркая и сухая погода в районах Северного полушария способствовала пожарам — от Средиземноморья до Арктики».

«Изменение климата с растущей температурой и сдвигами в характере осадков усиливает риск лесных пожаров и продлевает сезон [в течение которого они происходят]», — пояснила она. С начала июня в результате арктических пожаров — всего их было зарегистрировано более 100 — в атмосферу планеты, по данным ВМО, «было выброшено 50 мегатонн двуокиси углерода, что эквивалентно общему объему годовых выбросов Швеции».

Природные пожары — обычное явление в Северном полушарии с мая по октябрь, пояснила Нюллис, однако в этом году их географическая широта и интенсивность, а также продолжительность являются «особенно необычными». Сильнее всего огненная стихия проявилась на Аляске и в Сибири, где площадь некоторых очагов возгорания достигала почти 100 тыс. футбольных полей. В провинции Альберта в Канаде масштаб одного из пожаров превысил 300 тыс. футбольных полей.

С начала 2019 года на Аляске произошло почти 400 пожаров. При этом температура, зафиксированная в этом штате США 4 июля, стала рекордной за все время ведения метеонаблюдений — 32 градуса Цельсия. Из-за жары усилились пожары, в частности, по берегам реки Юкон. В Сибири в местах пожаров средняя температура июня была почти на 10 градусов выше средних значений за период с 1981 по 2010 год.

В ВМО в этой связи констатировали, что «северная часть земного шара нагревается быстрее, чем вся планета в целом», и это приводит к «высушиванию лесов, делая их более уязвимыми для горения». Таежные леса выгорают сейчас со скоростью, не наблюдавшейся как минимум 10 тыс. лет.

Как отметила Нюллис, выбросы двуокиси углерода в атмосферу «способствуют глобальному потеплению». В частности, в результате крупных пожаров 2014 года в Канаде, испепеливших более 2,8 млн га леса, в выбросы СО2 в атмосферу превысили 103 млн тонн. Это эквивалентно половине того, что растения в Канаде обычно поглощают за год. Официальный представитель ВМО обратила внимание на хрупкость окружающей среды в Арктике, «нагревающейся быстрее, чем другие регионы». Оседающие на лед частицы дыма вызывают поглощение солнечного излучения, что ускоряет потепление в Арктике. Кроме того, пожары увеличивают риск таяния вечной мерзлоты в будущем, что неминуемо приведет к выделению метана, который, как и СО2, является парниковым газом.