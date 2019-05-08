Около 40 представителей Боливарианских ВС пересекли границу с Колумбией

Примерно 40 военнослужащих венесуэльской армии, предположительно, могли нарушить границу с Колумбией. Об этом во вторник сообщает газ ТАСС со ссылкой на газету El Tiempo.

По данным, инцидент произошел в ночь на вторник в муниципалитете Пуэрто-Сантандер (восточный департамент Норте-де-Сантандер). Местные жители сообщили о том, что около 40 представителей Боливарианских ВС пересекли границу в районе Ла-Чинита. 30-я бригада колумбийской армии уже выехала на место предполагаемого нарушения границы между странами.

В настоящее время власти Колумбии проводят проверку факта нарушения государственной границы. Сообщается, что в ближайшее время МИД выступит с официальным заявлением.

| 2019-05-08T08:26:44+00:00 8 мая 2019, 09:29|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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