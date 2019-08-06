Около 2 тыс. заключенных были направлены на принудительное лечение

В прошлом году в Азербайджане более 2 тыс. заключенных были направлены на принудительное лечение от наркотической зависимости.

Как сообщает Report, об этом говорится в годовом отчете Государственного комитета по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств.

Так, в 2018 году в пенитенциарных учреждениях число осужденных за незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ составило 5151 человек, 2723 заключенных были направлены на принудительное лечение от наркотической зависимости по решению суда.

| 2019-08-06T16:49:35+00:00 6 августа 2019, 19:36|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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