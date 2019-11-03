Около 140 тыс. домов остались без электричества из-за шторма во Франции

Шторм «Амели» оставил без электричества по меньшей мере 140 тыс. домов во Франции. Об этом в воскресенье сообщила компания-поставщик электроэнергии Enedis.

Согласно заявлению компании, в основном сбой в подаче электроэнергии коснулся жителей региона Новая Аквитания (юго-запад), также пострадали жители регионов Земли Луары (запад), Овернь (центр) и Окситания (юг). «Несмотря на продолжающийся шторм, наши сотрудники работают на местах аварий, чтобы быстрее восстановить электроснабжение», — отметили в Enedis.

Как сообщает национальная метеорологическая служба Météo-France, по состоянию на утро воскресенья в 17 департаментах Франции сохраняется предпоследний (оранжевый) уровень метеотревоги.

Непогода уже затронула департаменты Вандея, Приморская Шаранта, Жиронда, Де-Севр, Шаранта, Ланды, Атлантические Пиренеи, Верхняя Вьенна, Алье, Канталь, Коррез, Крез, Дордонь, Пюи-де-Дом и Вьенна, в течение дня шторм придет также в департаменты Приморские Альпы и Южная Корсика.