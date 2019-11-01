Около 14 тыс. сайтов с наркотическим контентом заблокировали в России

Роскомнадзор заблокировал около 14 тысяч сайтов, в которых была запрещенная информация о наркотических веществах. Об этом сообщили ТАСС в ведомстве.

По данным Роскомнадзора, с 2012 года был удален контент, пропагандирующий наркотики, около 105 тыс. сайтов или страниц. Полностью заблокированы были около 14 тысяч сайтов.

До этого президент России Владимир Путин поручил правительству внести поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие ответственность за пропаганду наркотиков в интернете.

Также лидер потребовал, чтобы были проработаны предложения, как увеличить штаб полицейских, которые будут бороться с незаконным распространением наркотиков в интернете.