ОИС приняла две важные резолюции по Азербайджану

На 14-й сессии конференции Парламентского союза Организации исламского сотрудничества (ПС ОИС), которая прошла в столице Марокко Рабате, были приняты две важные резолюции по Азербайджану.

Об этом сообщила Oxu.Az руководитель азербайджанской делегации в ПС ОИС Говхар Бахшалиева.

Она отметила, что на сессии были приняты резолюции «О почтении памяти жертв Ходжалинской трагедии» и «Об агрессии Республики Армения против Азербайджанской Республики».

Г.Бахшалиева выступила на заседании с докладом, в котором подробно проинформировала об армяно-азербайджанском конфликте, отметив, что он не урегулирован до сегодняшнего дня.