Охрана исторических памятников может ограничить дорожное движение

Депутаты парламента Азербайджана определили еще один законный повод для ограничения или запрещения дорожного движения.

Как сообщает в пятницу Trend , этот вопрос нашел свое отражение в предложенных на пленарном заседании Милли Меджлиса изменениях в законе “О дорожном движении”.

Так, в соответствии с новым разделом статьи 12 закона (временное ограничение и запрещение дорожного движения) дорожное движение может быть ограничено или запрещено, в случае, когда движение автотранспорта создает угрозу охране исторических и культурных памятников.

Изменения в закон были приняты по итогам голосования.