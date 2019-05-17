Охрана исторических памятников может ограничить дорожное движение

Депутаты парламента Азербайджана определили еще один законный повод для ограничения или запрещения дорожного движения.

Как сообщает в пятницу Trend , этот вопрос нашел свое отражение в предложенных на пленарном заседании Милли Меджлиса изменениях в законе “О дорожном движении”.

Так, в соответствии с новым разделом статьи 12 закона (временное ограничение и запрещение дорожного движения) дорожное движение может быть ограничено или запрещено, в случае, когда движение автотранспорта создает угрозу охране исторических и культурных памятников.

Изменения в закон были приняты по итогам голосования.

| 2019-05-17T17:12:24+00:00 17 мая 2019, 20:50|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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