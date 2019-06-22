Охота на «звезд»: кого еще обвинят в изнасиловании многолетней давности?

Как говаривал непревзойденный мастер сочного слова Виктор Черномырдин: «Никогда такого не было, и вот опять». На сей раз журналистка американского журнала Elle Джин Кэррол обвинила президента США Дональда Трампа в изнасиловании. Об этом она рассказала в статье New York Magazine. Женщина утверждает, что события произошли 25 лет назад в примерочной в одном из универмагов Нью-Йорка. Вот реально — так и утверждает и это не анекдот.

Предвижу праведный гнев феминисток, но я считаю, что обращен он должен быть не ко мне и не к Дональду Трампу, а к Джин Керрол. Потому, что это она предложила публике очередное увлекательное шоу. Вдумайтесь в комизм ситуации! По словам Кэррол, она не сообщила о нападении в полицию, но рассказала двум близким друзьям. Двое ее друзей подтвердили ее рассказ. С трудом пытаюсь понять логику этой дамы.

Она ведь утверждает, что четверть века назад случилось с ней несчастье. Ее изнасиловал, как она утверждает, Трамп. Что он делал в женской примерочной одного из универмагов Нью-Йорка, остается загадкой, ответ на которую знает только госпожа Керрол. Она же может ответить на вопрос о причине своего столь многолетнего, стоического молчания. Причем, молчание это было коллективным — двое друзей барышни также решили взять многолетнюю паузу.

Не знаю, как в Нью-Йорке, но в Баку за 25 лет много изменилось. Это я к тому, что ведь нужно же будет узнать, стоит ли по сей день этот универмаг и эта примерочная. Плюс, просто интересно будет понять, как госпожа Керрол будет доказывать факт своего изнасилования, какие видео и фото доказательства приведет, покажет ли справку от врача, которой четверть века?

Ясное дело, что Белый дом выступил с заявлением, в котором опроверг обвинения, назвав их «совершенно ложной и нереальной историей». И начинают закрадываться смутные подозрения в их правоте, когда узнаешь, что статья Джин Кэррол для журнала Elle является отрывком из ее будущей книги «Зачем нужны мужчины». Отчего-то подумалось о попытке путем скандала добиться интереса к книге госпожи Керрол, а следовательно — прибыли, которую она может извлечь.

В любом случае, дело тут вовсе не в персоналиях, а в ужасающей традиции, я бы даже сказал моде последних лет. Огромное количество известнейших политиков, спортсменов, певцов, киноактеров уже были обвинены в том, что кого-то и когда-то изнасиловали. Причем, чаще всего речь шла о событиях многолетней давности, без приведения «железных» доказательств и, нередко, с рассказом о том, как жертва изнасилования сама ночью пришла в гостиничный номер знаменитости.

Это прямо анти-сексуальная революция какая-то! По большому счету, практически уже и не осталось реально известных, мирового уровня певцов и киноартистов, которые бы не были обвинены в том, что много лет назад кого-то изнасиловали. То есть, нас всех пытаются убедить в том, что обладатели блестящей харизмы, невероятно популярные и богатые мужчины не в состоянии добиться добровольной взаимности от понравившейся дамы. Ну не анекдот?

А как не вспомнить несравненного Владимира Высоцкого? Вспомним строки его известного стихотворения.

Ой, где был я вчера — не найду, хоть убей!

Только помню, что стены — с обоями,

Помню – Клавка была, и подруга при ей, —

Целовался на кухне с обоими.

То есть, товарищ Высоцкий в стихотворной форме поведал миру о своей бурной личной жизни. И даже имена девушек, которые в ней соучаствовали, назвал. Произойди все это в наши дни в США, боюсь, на Высоцкого подали бы в суд за изнасилование эти самые Клавка и ее подруга. И книгу бы они выпустили, назвав ее, например «В постели с кумиром». Хотя, почему, собственно, переноситься в США. В России уже есть пример творчества скандально известной Дарьи Асламовой.

В общем, как-то опасно быть в наши дни известным и богатым мужчиной. Всегда, как выясняется, есть риск быть обвиненным в том, что где-то и кого-то изнасиловал. Заметьте, бедные и безвестные мужчины как-то не становятся фигурантами дел об изнасиловании многолетней давности. О них никто не пишет книг и не снимаются скандальные шоу. Вот и думай теперь — так ли уж круто быть «звездой»?