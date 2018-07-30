Ох уж эта жара

«Жара» ушла, но в Баку она не спадает. Все еще продолжаются обсуждения в социальных сетях и ведутся споры о различных нюансах данной музыкальной тусовки. Основным объектом споров стала певица Зара. Многие были возмущены ее приездом, но это не помешало другим членам этого же общества аплодировать ей…

Итак, начнем с заметки Бахрама Багирзаде

ЖАРКИЙ ХОЛОД

Июль в Баку ознаменовался не только жарой, но и «Жарой». Никакой тавтологии. Вы поняли о чем я. С недавнего времени каждое лето в одном из древних абшеронских поселков около Баку проходит международный фестиваль «Жара», на который приезжает множество российских певцов в сопровождении многотысячной армии своих фанатов и, конечно же, российских туристов.

Когда же в Азербайджане в прямом и переносном смысле этого слова спадает накал июльской жары, то ближе к осени по главному каналу России начинают показывать грандиозный концерт, и миллионы зрителей СНГ и мира с огромным удовольствием смотрят, как российские музыканты «зажигают» в столице Азербайджана.

Не открою Америку, если скажу что фестиваль, и его трансляция вносят большой вклад в увеличение туристического потока из стран СНГ и России, и эти эмоции свежие бакинские ветры хязри и гилавар разносят по всему миру. Фестиваль «Жара» — проект, безусловно, состоявшийся, каждый год он будет собирать в Баку все больше и больше зрителей и туристов.

У медали есть и другая сторона. Я начну с шутки, но дело серьёзное. Как говорится, в этой самой шутке – мы должны оставаться «мыми», а они – «оними», и если мы дарим нашу жару летом, мы можем сделать то же самое и зимой, когда тепло солнечного Азербайджана особенно нужно в местах, засыпанных снегом.

Поэтому мне, как человеку творческому, пришла в голову идея – придумать наш фестиваль и проводить его зимой. Вы представляете, каким подарком станет огненная, страстная, романтичная, яркая азербайджанская музыка в пик лютых морозов?! А название можно придумать всем вместе. Я предлагаю несколько вариантов — «Холод», «Зимняя стужа», «Зимняя жара». Кстати, мы можем провести конкурс на лучшее название фестиваля, тем более что летом очень приятно думать о холодах. А того, кто придумает самое лучшее название, предлагаю наградить пожизненным билетом на все концерты!

Мне кажется, вернее, я уверен, что этот фестиваль станет прекрасным стимулом для развития музыкального движения, объединяющего разные народы, культуры и традиции.

Главная «фишка» зимнего фестиваля – он обязательно должен проходить в концертном зале «Крокус Сити Холл», который носит имя легендарного азербайджанского певца Муслима Магомаева. А телевизионную трансляцию гала концерта предлагаю приурочить к самому любимому празднику азербайджанцев — Новруз байрамы и показывать его одновременно в Баку, Москве и других столицах стран СНГ, чтобы их жители смогли увидеть самых ярких и талантливых музыкантов Азербайджана, которые исполняют свои песни на азербайджанском, русском, турецком, английском и других языках!

На этом фестивале могут выступить наши гордости во главе с нашим аксакалом, пользующимся огромным авторитетом, чрезвычайным послом Азербайджана в России, экс-министром культуры Поладом Бюльбюльоглы. Какие имена: Эльчин Азизов, Юсиф Эйвазов, Вагиф Садыхов, Динара Алиева и многие другие.

И еще одна идея, на сей раз, чисто деловая — выступление певцов должно проходить на фоне огромного экрана, на котором будут демонстрироваться туристические ролики, посвященные Азербайджану, а также лучшие виды и самые красивые достопримечательности Баку и других азербайджанских городов.

Как известно, максимальная вместимость концертного зала имени Муслима Магомаева около 7 000 мест, и это довольно немного для двух миллионов азербайджанцев, проживающих в Москве и Московской области. Я уверен, что такой фестиваль принесет нашей стране немаленькую прибыль, как финансовую, так и имиджевую, потому что наша роскошная, разнообразная азербайджанская музыка не оставит равнодушным ни одного зрителя и у многих из них обязательно появится желание воочию увидеть все красоты нашей необыкновенной страны!

А для ускорения туристического потока я обращаюсь ко всем азербайджанцам, проживающим в России — когда вы будете приобретать билеты на фестиваль, обязательно купите билеты и для своих друзей, знакомых и даже соседей, чтобы познакомить их с современной азербайджанской музыкой, которая своим южным звучанием согреет холодное январское небо Москвы! Так что, ждем холодов!!!

***

А вот что пишет журналист Акпер Гасанов:

«Жара» и Зара: дело не в «сосисках», а во внимании

Есть такой художественный фильм «Последняя ночь детства» (на азербайджанском Uşaqlığın son gecəsi) . Фильм этот был снят на киностудии «Азербайджанфильм» по мотивам одноименного рассказа Магсуда Ибрагимбекова.

В нем есть прекрасный диалог между Мурадом, который работает на мясокомбинате, и его соседом Давудом. Последний сетует на то, что Мурад ни разу не принес ему с мясокомбината сосисок: «Пойми меня правильно, я не нуждаюсь, деньги у меня есть. Захочу — куплю сосиски сам. Но мне было бы приятно, если бы ты принес мне их. Потому, что разговор идет не о сосисках, а о внимании. Люди должны быть внимательны друг к другу».

Вот и сейчас, давая оценку состоявшемуся в Баку международному фестивалю «Жара – 2018» , я хотел бы поговорить о внимании. Причем, не к одному отдельно взятому человеку, а к мнению основной части населения страны. Увы, но народный артист Азербайджана, российский певец Эмин Агаларов не уважил или не услышал голос своего народа. Ему, судя по всему, важнее мнение о нем в кругу российской поп-тусовки. Их он считает своими друзьями, их он приглашает в Баку. В том числе и тех, чей приезд в нашу столицу вызывает откровенное недовольство огромного числа граждан страны.

Нет, я вовсе не против самого фестиваля «Жара». Более того, считаю, что весьма неплохо то, что Агаларов проводит его за свои деньги, приглашая «звезд» российской, украинской и прочей эстрады в столицу Азербайджана,. Плюс, немало топовых гостей посетило «Жару», включая пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова с женой Татьяной Навкой , а также главу пресс-службы МИД РФ Марию Захарову. Приятным бонусом является и то, что данный фестиваль активно освещается в российских СМИ, включая тамошние телевизионные каналы.

Но, проводя то или иное мероприятие, а тем паче музыкальный фестиваль, важно учитывать множество нюансов, в том числе и не творческих, а политических. Важно уметь слушать и слышать голос жителей страны, в которую приглашаешь своих друзей. А вот тут у нас явная напряженка.

В первый раз Эмин поставил свое личное желание выше мнения подавляющего большинства азербайджанцев, когда буквально протащил в Баку Сосо Павлиашвили. Того самого, который посетил оккупированный Арменией Нагорный Карабах, за что был включен в «черный список» МИД АР. Помнится, Павлиашвили, на первых порах пытался что-то лепетать в свое оправдание. Мол, сам не понял, как оказался в гостях у карабахских сепаратистов. Покойный капитан команды КВН «Парни из Баку» Анар Мамедханов, услышав этот жалкий лепет, иронично заметил, что Сосо — не мешок картошки, который можно было бы грузить и вести куда угодно.

Сам Павлиашвили, со временем, перестал стесняться своей поездки к карабахским сепаратистам и даже имел наглость возмущаться тем, что ему запрещают посещать Азербайджан. Чем все это закончилось? Тем, что Агаларов не только привез его в столицу нашей страны, по сути наплевав на «черный список» МИД, но и принялся извиняться перед Сосо за то, что в Азербайджане не желали его видеть.

И не надо говорить, что концерт Павлиашвили был благотворительным. Это был вынужденный пиар-ход, не более. Важно то, что тогда было проигнорировано требование огромного числа азербайджанцев, открыто требовавших не привозить в Баку этот «мешок картошки». Время показало, что так была заложена крайне неприятная традиция.

В итоге, среди участников нынешней «Жары» оказалась певица Зара. Организаторы фестиваля уже заявили, что ее полное имя Зарифа, которое, как известно, имеет арабское происхождение, — по национальности курдиянка, то есть, она принадлежит к народу, относящемуся к езидской этноконфессиональной группе. Да, это так. Сама Зара, являющаяся уроженкой Армении, не раз говорила о том, что является не армянкой, а курдиянкой.

Но дело вовсе не в ее национальности, а в том, что она пропагандирует. А Зара является ярой пропагандистской страны, которая вот уже более четверти века держит под оккупацией 20% территорий Азербайджана. В ее репертуаре есть песня « Армения моя». Вот ссылка на это выступление:

https://www.youtube.com/watch?v=YFOWh_MBGsk

А за тобою Арарат

А за тобою Арарат, Армения моя.

Знаю мама, мама, Армения ты ждёшь меня.

А за тобою Арарат, Армения моя.

Знаю мама, мама, Армения ты ждёшь меня.

Вот, какие слова есть в этой песне. То есть, Зара пропагандирует армянские претензии на гору Агры-даг, которая находится на территории Турции. Она называет своей мамой страну, которая оккупировала наши земли. Но и это еще не все. Совсем недавно Зара исполнила в штаб-квартире ООН песню Dle Yaman на армянском языке, посвященную жертвам мифического «геноцида армян». На официальной странице службы новостей ООН 2 июня, был опубликован фрагмент выступления певицы Зары на армянском языке.

Как в братской Турции воспримут то, что в Баку выступила певица, пропагандирующая миф об «армянском геноциде» — об этом никто, да и Эмин Агаларов не задумался. Он просто не понял, что в Азербайджане не хотели видеть не Зару, как певицу, а Зару, как проводника армянских мифов.

И еще. Курды-езиды разные бывают. К примеру, был такой персонаж Аслан Рашидович Усоян. Он был известен еще и как Дед Хасан. Так вот был этот Усоян криминальным авторитетом, курдом-езидом. И имел он теснейшие связи с Сержем Саргсяном и иными руководителями Армении. Ей, Армении, он помогал оружием, когда эта страна воевала против Азербайджана. Так что, не стоило бы все сводить к национальности Зары. Правильнее было бы вспомнить, за что она ратует.

В этой связи, безусловно, желательно было бы услышать и позицию министерства культуры Азербайджана. Но, увы и ах, это ведомство снова предпочло отмолчаться в лице министра Абульфаса Гараева. «Поза страуса» — привычна для тех, кто должен был бы первым высказываться на темы, которые вызывают столь активные обсуждения в азербайджанском обществе.

Но и это еще не последний неприятный эпизод, связанный с нынешней «Жарой». Как известно, российский певец Филипп Киркоров озвучил конкретные обвинения в адрес Полада Бюльбюльоглы, который является послом Азербайджана в России. Киркоров утверждает, что было время, когда его не пускали в нашу страну из-за Полада Бюльбюльоглы. Сказано это было в присутствии азербайджанских журналистов и Эмина Агаларова. Но, никто из представителей отечественной прессы не одернул российского певца. Это, впрочем, не удивительно. Последними азербайджанскими журналистами, писавшими на тему шоу-бизнеса и культуры, которые имели свое лицо и свою четкую позицию, были Аждар Улдуз и Айнур Гаджиева. С тех пор — засилье тех, кого правильнее было бы называть обслугой местных певцов и певичек.

Что до Эмина Агаларова, то он, на мой взгляд, должен был заранее предупредить Киркорова не допускать заявлений такого рода в адрес человека, занимающего пост посла Азербайджана в России. Это было проявлением неуважения к нашей стране со стороны того, кто называет себя болгарином, при отце-армянине. Тем более, что Полад Бюльбюльоглы, по нашим данным, также был в числе приглашенных на фестиваль «Жара» и должен был петь в дуэте с Валерией, с Любовью Успенской, а также исполнить песню из собственного репертуара.

Естественно, что после заявления Киркорова, я не думаю, что Полад Бюльбюльоглы вообще когда-нибудь посетит «Жару». К нему там проявили неуважение. Собственно, как и к мнению всех тех, кто призывал не включать Зару в число участниц этого фестиваля. Но, Эмин Агаларов поступил по-своему. А ведь нужно было бы быть внимательным к голосу своего народа, а не к «хотелкам» представителей российской эстрады. Ведь речь идет не о «о сосисках», то бишь о «Жаре», а о внимании. Кстати, на III кинофестивале республик Закавказья (Южного Кавказа) и Украины в Киеве этот фильм был отмечен как лучший для детей и юношества. А Полад Бюльбюльоглы получил приз за лучшее музыкальное оформление фильма. Было это в 1969 году. Филиппу Киркорову тогда было всего два года.

***

И наконец о Канаде. Вот что пишет MSN:

«Каждый июль люди со всех концов Канады приезжают в Оттаву на один из самых крупных музыкальных фестивалей страны – фестиваль блюза (Bluesfest).

Однако в этом году подготовка к фестивалю была приостановлена для того, чтобы защитить одного, весьма особенного участника: мать-наседку и ее гнездо.

Рабочие обнаружили гнездо с наседкой, когда устанавливали один из главных помостов музыкального мероприятия. В гнезде было четыре яйца.

Отметим, что этот вид небольшой водоплавающей птицы (killdeer) из семейства лысух находится под защитой правительства Канады и гнездо нельзя перемещать без особого на то федерального разрешения.

Bluesfest обычно собирает до 300 тысяч зрителей. Ожидая решения федерального правительства, организаторы фестиваля огородили место гнездования и наняли специальных людей для охраны гнезда».

Вот такие вот в Канаде птицы, музыкальные фестивали и наконец федеральное правительство…

149 просмотров