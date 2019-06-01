Огонь Олимпиады-2020 пройдет через пострадавшие от стихии районы Японии

Оргкомитет летних Олимпийских игр 2020 года в Токио представил маршрут эстафеты олимпийского огня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу оргкомитета.

Эстафета начнется 26 марта 2020 года в префектуре Фукусима и пройдет через все 47 префектур Японии. Во время эстафеты огонь, в частности, побывает на горе Фудзи и в храме Ицукусима, факелоносцы пробегут по главным историческим и популярным достопримечательностям страны. Эстафета также захватит районы, которые продолжают восстанавливаться после стихийных бедствий.

Завершится эстафета 24 июля на национальном стадионе в Токио, где будет зажжен огонь ХХХII летних Игр. Олимпиада 2020 года завершится 9 августа.

11 марта 2011 года на северо-восточном побережье острова Хонсю произошел разрушительный подземный толчок магнитудой 9, вызвавший серию катастрофических цунами. Тогда в общей сложности погибли около 18,4 тыс. человек, более половины из них — жители префектуры Мияги. Многочисленные жертвы были также зафиксированы в соседних префектурах Иватэ и Фукусима. Еще 3,7 тыс. человек умерли в течение последующих лет от обострившихся заболеваний и других причин, связанных с тем, что они пережили.