Огонь коррупции: пожар в ТЦ Diqlas и думы

Всегда считал и писал о том, что устранение коррупции является для Азербайджана вопросом, сопоставимым по своей значимости с возвращением всех оккупированных Арменией территорий нашей страны. Коррупция убивает. Физически или морально.

Вот и предприниматели, пострадавшие в результате пожара в торговом центре Diqlas, были убиты морально. Они открыто заявляют о том, что «сгорели» не только их товары, общая стоимость которых исчисляется миллионами манатов, но и их годы, в течение которых они расширяли свой бизнес, вкладывали в покупку все нового товара.

Их проблемы, я в этом глубоко убежден, так и остались бы только их проблемами, если бы чиновники на местах не чувствовали, что отвечать им придется не перед СМИ или общественностью, не перед разоренными предпринимателями, а перед Президентом Азербайджана. Так и произошло.

Под председательством президента Ильхама Алиева в четверг прошло совещание в связи с пожаром, произошедшим в торговом центре Diqlas в Низаминском районе Баку. И совершенно прав глава государства, заявивший что только по счастливой случайности во время пожара не было человеческих жертв. А ведь они могли бы быть! Чей-то отец, сын, муж, брат, чья-то мать, жена, сестра могли погибнуть по вине отечественных коррупционеров.

Да, именно коррупция – главная причина этого пожара и прочих такого рода ЧП. На сей раз, повторюсь, обошлось без человеческих жертв. Плюс, уже принято решение о том, что предпринимателям будет выплачена компенсация за нанесенный ущерб. Но все почему? Потому, что данный вопрос взяли под свой контроль президент Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева.

Именно поэтому, в Исполнительной власти (ИВ) Низаминского района города Баку состоялась встреча с группой предпринимателей, пострадавших в результате пожара в торговом центре Diqlas. Сомневаюсь, что не будь данный вопрос взят под личный контроль главы государства и первого вице-президента, в ИВ Низаминского района с предпринимателями кто-то стал бы общаться.

Сомневаюсь потому, что перед нами есть пример того, как все эти годы функционировал данный ТЦ, фасад которого был облицован, как заявил прямо на месте пожара глава МЧС Кямаледдин Гейдаров, быстро воспламеняющимся облицовочным материалом. Куда смотрели ИВ, МЧС, иные проверяющие органы? Неужели везде и всюду нужно происходить пожарам, чтобы начиналась работа по выявлению причин, сделавших его неизбежным?!

Склонен подозревать, что тут без коррупции не обошлось. И правоохранительные органы, на мой взгляд, должны тщательно расследовать данный вопрос. Кроме того, глубоко убежден в том, что во всех районах столицы есть ТЦ и прочие торговые объекты, являющиеся потенциальной угрозой пожара. И многие из них, также убежден, принадлежат бывшим или действующим чиновникам. Просто, как и в случае с ТЦ Diqlas, который якобы принадлежал сыну экс-главы МНБ Эльдара Махмудова, все проверяющие органы делали вид, что не знают имени владельца.

Нам не нужно, образно говоря, ждать, когда грянет гром, чтобы мужик перекрестился. Нам важно ликвидировать причины, способные привести к новым ЧП, сродни пожару в ТЦ Diqlas. Главной, из которых является коррупция.

Плюс, что, на мой взгляд, тоже крайне важно, чиновники на местах обязаны выполнять свою работу более ответственно. Не должно быть так, чтобы пожаром в ТЦ вынужден был заниматься глава государства. У нас есть для того главы районных ИВ, глава ИВ Баку, а также МЧС и иные структуры.