«Огненное торнадо»

В результате крупных лесных пожаров на севере Калифорнии погибли двое пожарных, и десятки тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.
В округе Шаста из-за сильного ветра создается эффект «огненного торнадо», который выворачивает деревья с корнем и опрокидывает автомобили, сообщили представители пожарной службы.
В результате действия огненной стихии уничтожены 500 зданий; опасность грозит еще тысячам построек.
Пожарным удалось локализовать лишь 5% возгораний.
Лесной пожар начался в понедельник из-за поломки в автомобиле. Огонь покрыл территорию в 194 кв. км — это больше, чем территория Сан-Франциско.23 просмотров