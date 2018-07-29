«Огненное торнадо»

В результате крупных лесных пожаров на севере Калифорнии погибли двое пожарных, и десятки тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.

В округе Шаста из-за сильного ветра создается эффект «огненного торнадо», который выворачивает деревья с корнем и опрокидывает автомобили, сообщили представители пожарной службы.

В результате действия огненной стихии уничтожены 500 зданий; опасность грозит еще тысячам построек.

Пожарным удалось локализовать лишь 5% возгораний.

Лесной пожар начался в понедельник из-за поломки в автомобиле. Огонь покрыл территорию в 194 кв. км — это больше, чем территория Сан-Франциско.

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| 2018-07-29T00:18:54+00:00 29 июля 2018, 02:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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