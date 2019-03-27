Оглашены сроки подготовки нового законопроекта в сфере туризма в Азербайджане

Государственное агентство по туризму Азербайджана работает над созданием законопроекта «О туризме».

Об этом, как сообщает в среду Trend, сказал журналистам на брифинге глава аппарата Госагентства Кянан Гасымов.

По его словам, документ направлен на стимулирование туристической сферы, а также на ее качественное развитие.

«Документ сейчас находится на стадии разработки, и мы планируем завершить полностью работу над ним до конца текущего года», — сказал Гасымов.

Он отметил, что в настоящее время агентство активно работает в этом направлении, применяя международный опыт, а также учитывая важные стандарты качества, необходимые для эффективного продвижения туристической индустрии в обозримом будущем.

| 2019-03-27T16:48:11+00:00 27 марта 2019, 20:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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