Оглашена дата начала поставок газа в рамках второй фазы TANAP

Президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев и представители руководства компании приняли участии в собрании членов правления TANAP, которое прошло в Анкаре.

Как сообщили в SOCAR, в ходе встречи обсуждалось текущее состояние проекта TANAP.

Было отмечено, что работы по эксплуатации участка TANAP до города Эскишехир, а также по строительству участка до границы с Грецией реализуются с опережением графика. Строительные работы на сухопутном участке завершены и сейчас ведутся завершающие пуско-наладочные работы. В целом, прогресс по обеим фазам проекта достиг 99,5 процента. С 15 апреля планируется начать заполнение газом участка от Эскишехира до турецко-греческой границы.

Наряду с этим было подчеркнуто, что работы ведутся на основе международных стандартов, с соблюдением всех требований безопасности. (Report)

| 2019-03-29T06:03:14+00:00 29 марта 2019, 11:21|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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