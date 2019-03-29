Оглашена дата начала поставок газа в рамках второй фазы TANAP

Президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев и представители руководства компании приняли участии в собрании членов правления TANAP, которое прошло в Анкаре.

Как сообщили в SOCAR, в ходе встречи обсуждалось текущее состояние проекта TANAP.

Было отмечено, что работы по эксплуатации участка TANAP до города Эскишехир, а также по строительству участка до границы с Грецией реализуются с опережением графика. Строительные работы на сухопутном участке завершены и сейчас ведутся завершающие пуско-наладочные работы. В целом, прогресс по обеим фазам проекта достиг 99,5 процента. С 15 апреля планируется начать заполнение газом участка от Эскишехира до турецко-греческой границы.

Наряду с этим было подчеркнуто, что работы ведутся на основе международных стандартов, с соблюдением всех требований безопасности. (Report)