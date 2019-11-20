Оформлять доверенности на автомобили можно будет с помощью мобильного приложения

В Азербайджане запустят мобильное приложение, посредством которого владельцы транспортных средств смогут передать доверенность без обращения в нотариус.

Как сообщает Report, об этом сказал начальник департамента информационно-коммуникационных технологий Министерства юстиции Агакерим Самедзаде.

По его словам, система начнет работать с 22 ноября: «Система будет работать круглосуточно 7 дней в неделю. Владелец транспортных средств cможет выдать доверенность любому лицу всего за 5 минут. Система покажет все транспортные средства, находящиеся в собственности гражданина. Посредством мобильного приложения выбрать любое транспортное средство можно будет прямо с телефона. После проведения оплаты информация будет автоматически отправлена в Государственную дорожную полицию».