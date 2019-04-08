Официальный Вашингтон может оказаться в положении унтер-офицерской вдовы

Об отношениях России и Турции, а также похолодании в отношениях Вашингтона и Анкары, рассказал в интервью # доцент РЭУ имени Г.В.Плеханова, член Экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев.

— США приостанавливают сотрудничество с Турцией в вопросе поставок самолетов F-35 в связи с приобретением Турцией С-400. К чему это приведет в отношениях двух стран?

— Полагаю, что это приведет к дальнейшему обострению турецко-американских отношений. Однако угрозы исключить официальную Анкару из НАТО со стороны США останутся лишь угрозами. Более того, официальный Вашингтон может оказаться в положении унтер-офицерской вдовы, которая сама себя высекла. В США понимают, что процедура исключения Турции из Альянса может серьезным образом подорвать его единство, вытащив наружу внутренние противоречия североатлантического блока. А это обстоятельство в свою очередь серьезным образом может снизить роль и значение США в «самом» западном мире.

Безусловно, официальный Вашингтон будет искать пути, чтобы отмстить официальной Анкаре за проявление с ее стороны самостоятельности и невыполнения приказов «старшего заокеанского брата». Что, в свою очередь, сформирует условия для дальнейшего обострения турецко-американских отношений.

— Сегодня вышла информация о том, что Россия и Турция могут совместно производить новые вооружения. Возможен ли такой исход?

— Я вполне допускаю такой ход событий. Но только после того, когда официальная Анкара выйдет из НАТО, и станет, как минимум, наблюдателем в ОДКБ. Пока этого не случилось, совместное производство нового оружия невозможно в силу антагонистических отношений между Альянсом и Россией. Кто распространяет подобную информацию, либо уже что-то знает об озвученном мною сценарии, либо, как говорят в политологическом сообществе, зондирует общественное мнение.

— Турецкие СМИ сообщают, что Турция может закупить у России самолеты СУ-35. Возможен ли такой поворот?

— И такой поворот допускаю. Но только после того, как сделка по закупке ЗРК «Триумф» (С-400) будет осуществлена, а также начнет функционировать «Турецкий поток». Я полагаю, что настоящая информация о закупке Турцией у России многоцелевого сверх маневренного истребителя поколения 4++, пока что имеет исключительно антиамериканский характер и является ответом официальной Анкары на приостановку американцами многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. Я в этой информации слышу мотив песни на турецкий лад: «А нам всё равно, а нам всё равно…».