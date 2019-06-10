Официальный Тегеран недоволен Европой из-за отсутствия действий по ядерной сделке

Европа до сих пор не предприняла шагов по ядерной сделке, которые бы удовлетворили Тегеран, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, сообщает РИА Новости.

Ранее главы МИД Франции, Германии и Великобритании заявили о регистрации совместного механизма расчетов с Ираном INSTEX. На первом этапе он должен обеспечить поставки лекарств, медицинского оборудования и сельхозпродукции. Решение о создании платежного механизма для взаимодействия с Ираном в обход американских санкций было принято после выхода Соединенных Штатов из ядерной сделки.