Официальный Тегеран недоволен Европой из-за отсутствия действий по ядерной сделке

Европа до сих пор не предприняла шагов по ядерной сделке, которые бы удовлетворили Тегеран, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, сообщает РИА Новости.
«То, что до сих пор сделала Европа, нас не удовлетворяет, мы не слишком связываем свои надежды с INSTEX», — приводит агентство Fars слова Мусави, который добавил, что Тегеран не видел от Европы практических действий по ядерной сделке.
Ранее главы МИД Франции, Германии и Великобритании заявили о регистрации совместного механизма расчетов с Ираном INSTEX. На первом этапе он должен обеспечить поставки лекарств, медицинского оборудования и сельхозпродукции. Решение о создании платежного механизма для взаимодействия с Ираном в обход американских санкций было принято после выхода Соединенных Штатов из ядерной сделки.