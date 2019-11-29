Официальный Баку: Азербайджан готов закупить российское вооружение

Министерство иностранных дел Азербайджана в пятницу заявило о готовности страны закупать российское вооружение.

Ранее Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил РИА Новости, что Баку заинтересован в новых контрактах по поставкам российского вооружения, детали будут согласованы соответствующими ведомствами. По словам главы государства, уже выполненные контракты на поставку оружия из России в Азербайджан оцениваются в пять миллиардов долларов.

«У Азербайджана налажено тесное военно-политическое и военно-техническое сотрудничество со странами ОДКБ. Особенно хочу отметить сотрудничество между Азербайджаном и Россией, в том числе в военно-технической сфере», — заявила РИА Новости официальный представитель МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

По ее словам, Президент Азербайджана Ильхам Алиев 30 октября на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и 26 ноября — с главой Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым обсудил вопросы сотрудничестве в военной сфере между нашими странами в 2020 году. «Если понадобится, то Азербайджан может приобрести новое вооружение у России», — добавила она.