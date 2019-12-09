Офис Зеленского подтвердил двустороннюю встречу с Путиным

Двухсторонняя встреча президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина состоится после встречи лидеров четырех стран (Украины, Франции, Германии и России) в «нормандском формате», заявил заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Встреча лидеров «нормандской четверки» (Украина, РФ, Франция, Германия) по урегулированию ситуации на Украине пройдет 9 декабря в Париже. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что встреча президентов РФ и Украины пройдет после саммита «нормандской четверки», ограничений по времени нет.