Офис Зеленского не отказывается от планов уволить Кличко

Офис президента Украины не отказывается от планов уволить Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА), сообщила в среду пресс-служба офиса.

Украинский премьер Владимир Гройсман ранее сообщил, что кабмин рассмотрит вопрос увольнения Кличко. Традиционно заседания правительства проходят каждую среду. Пресс-секретарь премьер-министра Василий Рябчук в среду заявил, что действующий состав кабинета министров Украины не будет рассматривать вопрос увольнения Кличко.