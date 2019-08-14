Офис Зеленского не отказывается от планов уволить Кличко

Офис президента Украины не отказывается от планов уволить Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА), сообщила в среду пресс-служба офиса.
Украинский премьер Владимир Гройсман ранее сообщил, что кабмин рассмотрит вопрос увольнения Кличко. Традиционно заседания правительства проходят каждую среду. Пресс-секретарь премьер-министра Василий Рябчук в среду заявил, что действующий состав кабинета министров Украины не будет рассматривать вопрос увольнения Кличко.
«Этот вопрос будет рассматривать и решать новый состав Кабинета министров», — цитирует сообщение пресс-службы издание «Украинская правда».
В офисе президента уточнили, что новый кабмин рассмотрит этот вопрос осенью.
| 2019-08-14T16:47:18+00:00 14 августа 2019, 20:10|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss