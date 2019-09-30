Офис Зеленского не будет публиковать стенограмму разговора с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что не нужно публиковать стенограмму его телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

Белый дом ранее опубликовал стенограмму состоявшегося 25 июля разговора Трампа и Зеленского. Ранее СМИ сообщили, что в разговоре с Зеленским Трамп мог просить о расследовании в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Опубликованная стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего деятельность Burisma Group, в состав директоров которой входил сын Байдена, и дела самого Хантера Байдена.

«Мне кажется, что этого не нужно делать. Есть некоторые вещи, которые … неправильно даже обнародовать. Но вы видите — нет секретов. Обнародовали — и обнародовали», — приводит слова Зеленского агентство УНН.

При этом президент Украины выразил убеждение, что у него будет еще много подобных разговоров.