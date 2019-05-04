Офис турецкого государственного информагенства Anadolu

Израильтяне говорят, что за день они атаковали 120 целей в анклаве, откуда с утра было выпущено порядка 200 ракет и мин.

Официальный представитель армии обороны Израиля Йонатан Конрикус ранее заявил, что все удары наносятся исключительно по военным целям, и обвинил противоположную сторону в обстрелах мирных жителей из густонаселенных районов анклава. Израильские медики ранее сообщили о двух раненных в ракетных атаках, включая женщину, которую госпитализировали в тяжелом состоянии.