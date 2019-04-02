Одобрен проект строительства 305-метрового небоскреба в Лондоне

Власти лондонского Сити одобрили проект строительства 305-метрового небоскреба под названием Tulip («Тюльпан»), который призван стать новой достопримечательностью делового квартала «Квадратная миля».

Об этом во вторник сообщило агентство Reuters, передает ТАСС.

Здание должно стать вторым по высоте в Западной Европе, уступив другому лондонскому небоскребу Shard («Осколок»), высота которого достигает 310 метров. «После продолжительных дискуссий комитет решил одобрить проект этой действительно уникальной достопримечательности», — сказал председатель местного комитета планирования Крис Хейворд.

Проект Tulip разработало архитектурное бюро Foster and Partners, принадлежащее знаменитому британскому архитектору Норману Фостеру. Само здание напоминает цветочный ствол, который венчает стеклянный бутон в форме эллипса.

Окончательное решение о реализации данного проекта должен теперь принять мэр Лондона Садик Хан. Финансировать строительство Tulip собирается бразильский миллиардер ливанско-сирийского происхождения Джозеф Сафра, которому в лондонском Сити принадлежит еще одно творение Фостера — небоскреб The Gherkin («Огурец»).