Однопартиец Трампа Джо Уолш решил участвовать в президентской гонке

«У нас в Белом доме сидит парень, который не подходит, абсолютно не подходит на должность президента. Я вступаю в президентскую гонку», — сказал республиканец.

Ранее Уолш поддерживал нынешнего президента США, однако теперь он изменил мнение насчет Трампа и подверг жесткой критике его политику.Бывший конгрессмен обвинил главу Белого дома в постоянной лжи, а также назвал его безумным, самовлюбленным, жестоким, нетерпимым и некомпетентным человеком.

Также Уолш заявил, что многие однопартийцы считают, что Трамп не должен находиться на посту президента. По словам политика, он не готов терпеть еще четыре года президентства Трампа, поэтому решил вступить в гонку за пост главы США.

Очередные выборы президента Соединенных Штатов Америки назначены на 3 ноября 2020 года(aif ru).