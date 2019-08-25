Однопартиец Трампа Джо Уолш решил участвовать в президентской гонке

Бывший американский конгрессмен от штата Иллинойс, член Республиканской партии Джо Уолш объявил о намерении побороться за пост президента США на выборах в 2020 году. Об этом он заявил в эфире телеканала ABC.

«У нас в Белом доме сидит парень, который не подходит, абсолютно не подходит на должность президента. Я вступаю в президентскую гонку», — сказал республиканец.

Ранее Уолш поддерживал нынешнего президента США, однако теперь он изменил мнение насчет Трампа и подверг жесткой критике его политику.Бывший конгрессмен обвинил главу Белого дома в постоянной лжи, а также назвал его безумным, самовлюбленным, жестоким, нетерпимым и некомпетентным человеком.

Также Уолш заявил, что многие однопартийцы считают, что Трамп не должен находиться на посту президента. По словам политика, он не готов терпеть еще четыре года президентства Трампа, поэтому решил вступить в гонку за пост главы США.

Очередные выборы президента Соединенных Штатов Америки назначены на 3 ноября 2020 года(aif ru).

| 2019-08-26T00:07:15+00:00 26 августа 2019, 00:07|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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