«Одноклассники» запустили сервис для звонков

«Одноклассники» запустили сервис, позволяющий пользователям звонить в официальные группы компаний в соцсети. Одним из первых возможность голосовых и видеозвонков интегрировал «Ситимобил». Таким образом на базе групп появятся полноценные колл-центры, говорится в сообщении соцсети.

«Львиная доля коммуникаций бизнеса и клиентов уже давно проходит в соцсетях, но теперь для них открываются новые возможности: например, пользователи смогут проконсультироваться со специалистом с помощью видео или показать доставленный товар, к которому есть нарекания. Благодаря новому сервису бизнес и другие организации смогут не только находить большую аудиторию в ОК, но и общаться с ней внутри соцсети любым удобным способом», — отметила директор по продуктам «Видео», «Лента» и OK Live социальной сети Марина Краснова.

Позвонить в компанию можно и без авторизации в соцсети — с помощью специального виджета, который владелец группы сможет получить в настройках и установить на свой сайт.

Кроме того, с помощью нового сервиса в соцсети можно задать свои вопросы некоторым общественным организациям: официальному сообществу российских учителей, Национальному центру финансовой грамотности, фонду по борьбе с инсультом «ОРБИ» и другим.

В день запуска сервиса в официальной группе «Одноклассников» откроется «горячая линия» службы поддержки: с 12:00 до 15:00 пользователи смогут обратиться с помощью голосовой и видеосвязи.

Новый сервис будет работать на всех платформах: позвонить в группу можно будет как с десктопной версии ОК, так и из приложений на iOS и Android.

| 2019-11-11T11:18:49+00:00 11 ноября 2019, 12:11|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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