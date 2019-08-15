Одноклассники запустили добавление друзей через распознавание лиц на фото

В компании заверили, что приватность пользователей надежно защищена: профиль и имя друга будут раскрыты только после подтверждения заявки с его стороны. «Ссылка на профиль друга появится после принятия им заявки, а фото его лица можно сделать только в режиме реального времени. Таким образом, посторонние лица при попытке создать дружбу по фотографии не смогут получить информацию о пользователе или загрузить ранее сделанное фото с ним», — говорится в сообщении.(РИА Новости)