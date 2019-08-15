Одноклассники запустили добавление друзей через распознавание лиц на фото

Соцсеть «Одноклассники» (ОК) запустила новый способ поиска и добавления друзей: необходимо сфотографировать человека, и соцсеть автоматически направит ему запрос, говорится в сообщении ОК.
«Для добавления друга во время встречи или знакомства пользователям не нужно обмениваться ссылками на профиль, вводить данные, искать друзей среди сотен тысяч однофамильцев, фильтровать результаты поиска по месту жительства или учебы. Достаточно сделать фото – и социальная сеть автоматически отправит заявку в друзья. Это позволит начать общение онлайн за несколько секунд», — говорится в сообщении.
При этом найти друга можно, даже если в его профиле в ОК загружены только старые фотографии: технология экстраполирует лицо потенциального друга до момента снимка в приложении. В том случае, если пользователь не будет найден в соцсети, инициатор дружбы получит соответствующее уведомление.