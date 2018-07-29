Одним словом Венесуэла

Экономика Венесуэлы прекратила сползание в пропасть и перешла к стадии свободного падения. Деньги обесцениваются быстрее, чем их успевают печатать, люди бегут из страны, а президент Николас Мадуро придумывает все более экстравагантные меры борьбы с кризисом.

Экономисты тем временем потеряли надежду: Международный валютный фонд на этой неделе предсказал Венесуэле шестой подряд год экономического спада — на этот раз на целые 18% — и отказался от прежнего прогноза роста цен на невероятные 13 000%.

Теперь МВФ прогнозирует инфляцию в 1 миллион процентов к концу года, и теперь Венесуэла занимает место в истории рядом с Веймарской республикой 1920-х годов и Зимбабве 2000-х.

«Коллапс экономической активности, гиперинфляция, быстрое ухудшение ситуации с доступностью базовых услуг (медобслуживание, энергообеспечение, водоснабжение, транспорт, общественный порядок) и дефицит продовольствия по льготным ценам привели к масштабной миграции, которая оборачивается проблемами для соседних стран», — предупреждает МВФ.

Источник: BBC

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