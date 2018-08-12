Одинокая 95-летняя медсестра завещала больнице 600 тыс евро

В Италии в городе Триест в 95 лет скончалась женщина, всю жизнь проработавшая в местной больнице обычной медсестрой. Как сообщает издание il Piccolo, муж женщины оставил ее несколько лет назад, а не так давно из-за тяжелой болезни ушел сын. Других родственников у Марии Болоньи не было и она завещала все свои накопления родной больнице. Оказалось, что на счетах женщины находилось 600 тыс евро.

В сообщении говорится, что бюрократические проволочки для зачисления денег на счет больницы заняли несколько месяцев. Больница намерена построить на эти поступления новый гардероб на 450 шкафчиков, а также закупить оборудование для переливания крови, обновить столовую и вход в само учреждение.

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| 2018-08-12T20:28:37+00:00 12 августа 2018, 22:54|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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