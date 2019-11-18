Один против всех

Протесты в Грузии набирают все больший оборот. Масштабное протестное движение началось в Тбилиси после того, как парламент Грузии в четверг провалил обещанную теневым правителем страны Бидзиной Иванишвили избирательную реформу, предполагающую проведение парламентских выборов 2020 года по пропорциональной системе. Оппозиция и гражданские активисты, обвинив власти в обмане, вышли на улицу.

А в воскресенье, 17 ноября, более 20-ти оппозиционных партий вышли в центр Тбилиси для проведения масштабных протестных акций в ответ на провал конституционной реформы. К ним присоединились сторонники практически со всех концов страны, специально в этот день прибывшие в столицу.

Вечером, после окончания митингов, оппозиционеры объявили о начале «полного пикетирования парламента» и заблокировали все три входа в здание законодательного органа.

А днем, прямо с места событий, складывающуюся в Грузии ситуацию обрисовал для «Зеркала» директор представительства фонда «Свободная Россия» на Южном Кавказе, политический эксперт Егор Куроптев:

— Да, в Тбилиси проходят довольно крупные акции протеста. Для столицы Грузии те 10-12-15 тысяч протестующих (по разным оценкам), которые сейчас стоят в районе центрального проспекта Руставели, это довольно много, учитывая общую инертность общества, которая выработалась за последние годы.

Акции вызваны тем, что лидер правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили нарушил обещание, данное обществу и международному сообществу, о переходе к пропорциональной системе выборов. Она была бы гораздо более демократичной, чем то, что мы имеем сейчас.

Теперь требования другие – отставка правительства, создание технического правительства вплоть до досрочных парламентских выборов, на которых настаивает оппозиция. Требовать какой-то новой избирательной системы оппозиция от правительства не хочет, поскольку считает, что диалога с этой властью не получается и быть не может, так как все обещания нарушаются. Международное сообщество тоже уже оценило, и довольно критически, действия грузинской власти, сказав, что доверие сильно упало, и уже сложно идти на какой-то диалог и прочие стандартные дипломатические инструменты.

Акции проходит две, потому что, хотя в принципе и можно сказать, что вся оппозиция едина в призыве к отставке правительства и досрочным выборам, но партия Альянс патриотов и организация «Грузинский марш», руководители которых частенько ездят в Москву, и в общем и целом финансируются оттуда, заявили, что проводить единый митинг с продемократическими, либеральными партиями, они не собираются. Поэтому буквально на одной улице, в разных ее концах одновременно проходят две большие серьезные масштабные акции протеста.

Прогнозировать сейчас, что может случиться дальше, я не возьмусь, потому что, как говорится, «ванговать» не стоит. Мы знаем, что уже много раз лидер правящих сил Бидзина Иванишвили предсказывал грядущую ситуацию гораздо лучше, чем это делали представители оппозиционных сил, и когда он идет на какие-то жесткие, непонятные многим шаги, например, обман общества, обман партнеров, как это случилось сейчас, он просто понимает, что цену за это ему придется заплатить маленькую. Потому что он видит, что общество инертно, что акции не набирают даже 30-40-50 тысяч участников, что было бы реально очень много. И для него цена вопроса не очень большая.

В принципе, в массе своей общество доверие к правящей партии уже потеряло. По опросам, которые закрыто проводила сама правящая партия, у них максимум 30% поддержки. Ну, вы понимаете, что реально эта цифра еще меньше. А к октябрю 2020 года, когда и должны по плану состояться очередные парламентские выборы, эта цифра упадет еще больше – в результате избирательной кампании, предвыборных скандалов, и т. д. Поэтому давайте говорить прямо, это будут не какие-то очередные голосования, это будут выборы, на которых реально решится судьба власти в стране, и впервые после 2012 года вполне возможен переход власти к оппозиции. Оппозиционеры тоже все ругаются, у них разные идеологии, разные месседжи, но требование у них все-таки одно – власть в Грузии должна смениться. Вы знаете, какое бы ни было правительство – в любой стране – два срока для него более чем достаточно, чтобы потом они вдруг не подумали, что они цари и императоры и не стали вести себя совсем плохо.

Поэтому, с точки зрения демократических норм, было бы нормально, если б грузинский народ и вправду так решил, чтобы власть в республике поменялась. Ну, посмотрим.

В эти дни в Грузии звучали также предположения, что если правящая партия попытается отмолчаться, все это скоро перерастет в беспорядки. Высказывая свои прогнозы на ближайшее будущее, профессор и руководитель Школы международных отношений Грузинского института общественных дел Торнике Шарашенидзе заявил «Зеркалу»:

— Беспорядков я не ожидаю. Думаю, если власти не совершат глупость, не применят силу против протестующих, то, скорее всего, им удастся выдержать этот кризис. То есть, тогда они могут и не выполнить обещание по системе выборов.