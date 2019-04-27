«Один пояс, один путь»

В эти дни президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил с официальным визитом Китай для участия во Втором международном форуме «Один пояс, один путь».

В рамках визита глава государства встретился с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, и пригласил главу Поднебесной посетить Азербайджан.

Особое место в рамках визита занимали встречи главы Азербайджана с главами китайских корпораций в телекоммуникационной сфере, таких как CETC International Ву Манчином, ZTE Ли Зихуэ, с главой компании China National Electric Engineering Джао Ху, а также с председателем корпорации China Poly Group Су Нианша, с председателем компании Huawei Лян Хуа.

Президент Ильхам Алиев высоко оценил деятельность Huawei в Азербайджане, отметив, что компания является одной из ведущих в мире в области информационно-коммуникационных технологий.

Итогом визита Ильхама Алиева в Китай стало подписание соглашений между азербайджанскими и китайскими компаниями на $821 млн.

B частности были подписаны контракты на строительство на территории Сумгайытского химико-промышленного парка завода по производству автомобильных шин, создание тепличного комплекса площадью 300 га в Кюрдямирском районе Азербайджана, сооружение агрологистических промышленных парков в Губинском, Гейчайском и Хачмазском районах.

Кроме того, подписаны соглашения по созданию азиатско-европейского телекоммуникационного коридора в рамках программы «Azerbaijan Digital HUB», договор на транзит через территорию Азербайджана посредством Транскаспийского транспортного коридора 2,5 тыс. контейнеров, контракт по экспорту азербайджанских вин в Китай.

Китай, Кавказ, геополитика…

Сегодня в мире любят говорить о геополитической войне. Естественно, что в современных условиях, когда речь заходит о данном тезисе, то это говорит о том, что в мире появилась какая-то страна, которая пытается оспорить лидерство США, хотя это и сложно представить. Но, тем не менее, главным политическим и идеологическим оппонентом, если посмотреть на карту противостояний, является Россия. И это ни для кого не секрет.

Но можно ли сегодняшнюю Россию считать равной США по всем параметрам? Думаю, ответ очевиден, США и Россия в разных весовых категориях, особенно это выражается в финансовой составляющей. Тут конечно нужно вывести за скобку «ядерную дубинку».

Как отмечают большинство американских геополитических мыслителей, центров, политиков, исследователей, главной угрозой, которая в перспективе может оспорить преимущество Вашингтона – это Поднебесная.

Если обратить внимание сегодня на экономический потенциал Китая, на его научно-технологические достижения последних времен, индексы развития китайских компаний, процент китайских товаров на мировом рынке, на паритет покупательной способности китайского рынка, то невооруженным глазом видно, что Китай по всем этим показателям со скоростью приближается к США.

Этого в Вашингтоне переварить не могут, но что делать с этим явлением тоже не знают. Например, Трамп попытался, но быстро понял, что без китайского рынка и инвестиций, Вашингтону легче не станет. С другой стороны, Китай в отличие от России не «дерется» везде, где США, а только там, где есть их огромные финансовые вложения.

Например в Венесуэле, но и там ситуация неоднозначна, так как в СМИ говорилось о том, что китайцы ведут закулисные переговоры с новым правительством. То есть если говорить другими словами, на сегодня в мире есть три финансовых центра с огромным рынком – это США, Китай и ЕС.

Кстати отношения между ЕС и Китаем складываются. И в Брюсселе и Пекине понимают важность друг друга во всех полит-экономических компонентах.

Председатель Китая Си Цзиньпин недавно посетил европейские столицы. Его встречали как императора и главу важнейшей страны мира: эти важнейшие экономики помимо морских путей, будет также соединять железнодорожный «Один пояс, один путь», инициированный и финансируемый Китаем. И часть этого проекта проходит через Азербайджан.

Если учесть то, что не далека дата подписания соглашений о стратегическом партнерстве между ЕС и Азербайджаном, визит президента Ильхама Алиева в Китай был звеном логической цепочки геостратегической многоходовки страны в новой полит-экономической конфигурации.

С другой стороны, Китай как геоэкономический фактор в мире – это все-таки новое явление. Традиционно этим занимались страны «старого света», включая Россию, а после Второй мировой войны, мяч и вовсе оказался по ту сторону океана. Поэтому как относительно новый игрок, но с гигантским историческим опытом, Китай нельзя воспринимать как традиционного игрока на данной арене, у него свое видение наращивания присутствия.

Сегодня Китай является главным инвестором в регион Центральной Азии наравне с США. Главное отличие Китая от США – это то, что Китай делится своими технологиями и инвестирует в более широкий спектр экономики тех или иных стран. Поэтому для Азербайджана, как страны, которая пытается выбиться в «большой мир», сотрудничество с Китаем наравне с ЕС носит стратегический характер, который может дать серьезный толчок развитию экономики.