Один палестинец убит в перестрелке с солдатами Израиля на границе Газы

Один палестинец был убит в перестрелке с израильскими военными на границе блокированного сектора Газа. Об этом сообщила в четверг в своей электронной версии газета The Times of Israel со ссылкой на заявление представителя израильской армии.

По его словам, «палестинец в форме движения ХАМАС, вооруженный автоматом и гранатами, пересек границу сектора Газа и открыл огонь по группе израильских солдат». Ответными действиями палестинец был застрелен.

Армейский представитель добавил, что в перестрелке ранения получили офицер и двое израильских солдат. Они доставлены в госпиталь.

Комментариев со стороны палестинского движения ХАМАС по поводу инцидента у границы Газы до сих пор не поступало.(ТАСС)