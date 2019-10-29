Один матч Неймара обходится ПСЖ более чем в один миллион евро

Французские СМИ подсчитали, во сколько «ПСЖ» обходится в среднем одна игра нападающего Неймара.

В последнем туре чемпионата Франции встречались «ПСЖ» и «Марсель» (4:0), Неймар из-за травмы игру пропускал. Этот матч стал 64-м, который он пропустил в составе «ПСЖ», при 63 сыгранных. 52 матча он пропустил из-за травм, восемь — из-за дисквалификаций, остальные — по дисциплинарным причинам.

Подсчеты показывают, что «ПСЖ» один матч Неймара обходится более чем в один миллион евро. Напомним, что Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2017 году за 222 миллиона евро, его месячная зарплата составляет 3,1 миллиона евро. Инвестиции парижского клуба в игрока уже превысили 300 миллионов евро. (sport-express.ru)