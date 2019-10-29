Один матч Неймара обходится ПСЖ более чем в один миллион евро

Французские СМИ подсчитали, во сколько «ПСЖ» обходится в среднем одна игра нападающего Неймара.

В последнем туре чемпионата Франции встречались «ПСЖ» и «Марсель» (4:0), Неймар из-за травмы игру пропускал. Этот матч стал 64-м, который он пропустил в составе «ПСЖ», при 63 сыгранных. 52 матча он пропустил из-за травм, восемь — из-за дисквалификаций, остальные — по дисциплинарным причинам.

Подсчеты показывают, что «ПСЖ» один матч Неймара обходится более чем в один миллион евро. Напомним, что Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2017 году за 222 миллиона евро, его месячная зарплата составляет 3,1 миллиона евро. Инвестиции парижского клуба в игрока уже превысили 300 миллионов евро. (sport-express.ru)

| 2019-10-29T16:15:53+00:00 29 октября 2019, 19:23|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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