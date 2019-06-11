Один из приоритетов минобразования — увлечь учащихся чтением

Увлечение учащихся чтением, книгами и художественной литературой — один из основных приоритетов министерства образования.

Об этом, выступая на церемонии награждения победителей конкурса «Знатоки литературы», сказала заместитель министра образования Махаббат Велиева, сообщает во вторник Trend.

Она напомнила, что конкурс учащихся VIII-XI классов общеобразовательных школ проводится в четвертый раз.

«Чтение играет важную роль в формировании личности учащихся, и неслучайно, что министерство образования уделяет серьезное внимание чтению».

Велиева высоко оценила проведение в школах мероприятий, нацеленных на формирование у учащихся культуры и навыков чтения.

| 2019-06-11T13:33:50+00:00 11 июня 2019, 14:41|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss