Один из лучших театров России готовит сюрпризы бакинцам

Азербайджан становится одним из самых приоритетных гастрольных направлений для «Санктъ-Петербургъ Опера». Этот государственный музыкальный театр известен как один из лучших музыкальных театров в России и за рубежом.

В прошлом театральном сезоне на сцене русского драмтеатра имени Самеда Вургуна коллектив показал гала-концерт «Шедевры мировой классики», а в этом году в рамках «Года театра России» и 100-летия Азербайджанского Государственного Академического Русского Драматического театра «Санктъ-Петербургъ Опера» представит сразу два уникальных спектакля в постановке Юрия Александрова и гала-концерт солистов и оркестра театра.

Как сообщили # в русском драмтеатре, 17 декабря на сцене Азербайджанского театра оперы и балета будет представлена постановка «Искатели жемчуга» Ж. Бизе. Спектакль поразит публику не только великолепными исполнителями главных ролей, но и красочными декорациями и костюмами. Перед зрителями предстанет сказочный и прекрасный мир Востока. Сценография принадлежит народному художнику России Вячеславу Окуневу. У «Искателей жемчуга» существует несколько редакций с принципиально разными окончаниями. Какой финал в «Санктъ-Петербургъ Опера» зрители увидят сами. На самом деле, в «искателях» главное не сюжет, а мелодическая сторона. Их музыка стала настолько популярной, что цитируется в кино, исполняется в инструментальных переложениях и даже поется рок-музыкантами, как, к примеру, известнейшая ария Надира «Je crois entendre encore» в исполнении Дэвида Гилмора, или редкий мужской дуэт для тенора и баритона «Au fond du temple saint», не так давно прославленный дуэтом Роберто Аланьи и Брина Терфеля.

18 декабря на сцене Азербайджанского театра оперы и балета бакинцам будет представлена опера «Фауст» Шарля Гуно.

В современном, экспрессивном спектакле, с великой музыкой композитора, Юрий Александров поднимает вечные проблемы философии бытия, размышляет о призвании человека, о противостоянии ада и рая и, вместе с тем, живо реагирует на сегодняшние события в мире.

Завершит гастрольное турне Гала-концерт солистов и оркестра театра «Санктъ-Петербургъ Опера», который пройдет 19 декабря в Азербайджанском Государственном Академическом Русском Драматическом театре.

В программу войдут арии и дуэты из популярнейших опер русских и зарубежных композиторов: П. Чайковского, Н. Римского-Корсакова, Р. Щедрина, А. Алябьева, Дж. Верди, Дж. Россини, Г. Доницетти, Ш. Гуно, Р. Леонкавалло и др.

Основателем и бессменным художественным руководителем «Санктъ-Петербургъ Опера» является Юрий Александров, который знаменит на весь мир своими творческими экспериментами и уникальными режиссерскими решениями.

Гастрольная жизнь «Санктъ-Петербургъ Опера» очень насыщена. За последний год театр побывал на гастролях во Франции, Финляндии, Польше, Латвии, Эстонии, Азербайджане. Принял участие в IV всероссийском фестивале музыкальных театров России «Видеть музыку» (Москва), Всероссийском фестивале «Волжские театральные сезоны» (Самара), Фестивале «Театры Санкт-Петербурга – детям» (Санкт-Петербург).

Заслуги театра отмечены многочисленными премиями и наградами.